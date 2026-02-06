Desde que terminó el préstamo de Emilio Aristizábal con Fortaleza, el delantero tuvo que regresar a Atlético Nacional en donde no iba a tener la regularidad deseada bajo las riendas de Diego Arias. A partir de ese momento cuando se da su vuelta a la institución verdolaga, empezaron a salir rumores de otras opciones en su carrera deportiva.

Entre las posibilidades que salieron, se rumoreó que Independiente Santa Fe estaba buscando a Emilio para poner más competencia en la zona ofensiva de Hugo Rodallega y Nahuel Bustos. Esto no tomó mucha fuerza y poco a poco se fueron diluyendo esas oportunidades de jugar en el cuadro cardenal.

Su futuro podría estar en el exterior y al parecer, ya hay una opción que parece adelantada y que podría oficializarse en los próximos días. Emilio Aristizábal estaría listo para dar un salto grande en su carrera deportiva en la MLS con un club que cerraría todo muy pronto.

TORONTO BUSCARÍA CERRAR LA INCORPORACIÓN DE EMILIO ARISTIZÁBAL

Sin mucha pegada goleadora, el hijo de Víctor Hugo Aristizábal se consolidó en el podio en la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría en el 2025. Emilio disputó tres partidos sin marcar goles. Néiser Villarreal fue el goleador de ese seleccionado que quedó tercero en la Copa del Mundo.

Tal vez por esta participación mundialista, clubes del exterior pusieron los ojos en el atacante medellinense. De acuerdo con información de César Luis Merlo, Toronto inició negociaciones que ya están muy avanzadas por Emilio Aristizábal. Atlético Nacional y el cuadro de la MLS ya estarían en las fases finales para cerrar una cesión de un año con opción de compra.

En ese sentido, el delantero colombiano sería rival de James Rodríguez que está por llegar a la MLS con el Minnesota United. Su principal competencia será el atacante haitiano, Derrick Etienne.

Este paso puede ser fundamental en la carrera de Emilio Aristizábal para afianzarse en el exterior, para ganar regularidad que puede brindar mejores oportunidades en sus próximos rumbos y en caso de regresar a Atlético Nacional, consolidarse como el delantero titular del cuadro verdolaga.

En caso de que le vaya bien en el Toronto, el equipo canadiense que juega en la Liga de Estados Unidos podría acceder a la opción de compra y concretar el fichaje absoluto del ariete antioqueño que tendrá la vara alta por los registros goleadores de su padre, Víctor Hugo Aristizábal.