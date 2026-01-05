José Enamorado se va de Junior y ya tendría su primer problema en Brasil: "no convence"

Después de conquistar dos títulos de Liga BetPlay y convertirse en una de las grandes figuras de Junior de Barranquilla, el extremo José David Enamorado dará el salto al fútbol del exterior.

Este lunes 5 de enero se dio a conocer que el conjunto 'rojiblanco' llegó a un acuerdo con Gremio de Brasil para la transferencia del futbolista de 26 años a cambio de 3 millones de dólares.

Junior tendría su primer problema en Gremio

José Enamorado se sumará al plantel de Gremio de Porto Alegre con el objetivo de aportar en la recuperación del club brasileño, el cual se ha visto desplazado a la mitad de la tabla del Brasileirao.

Adicionalmente, Enamorado y el conjunto tricolor gaúcho tendrán como grandes retos no solo los certámenes locales, si no que también la Copa Conmebol Sudamericana.

Sin embargo, este lunes 5 de enero el periodista Gutieri Sánchez dio a conocer en La Fm Más Fútbol que a pesar de las grandes expectativas que ha generado el extremo colombiano, este no tendrá la titularidad asegurada en Gremio.

Sánchez explicó que José Enamorado se sumará al conjunto brasileño como un revulsivo, ya que el cuadro de Porto Alegre quiere como extremo titular a Mateus Cardoso Lemos Martins, mejor conocido como Teté, quien volvería a Brasil, después de jugar en el inicio de la temporada 2025-2026 en Panathinaikos F. C. de la Superliga de Grecia.

Ante este panorama, Enamorado tendrá un duro desafío en Gremio, en donde deberá demostrar el buen rendimiento que lo hizo llamar la atención de varios clubes del exterior.