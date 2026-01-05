Logo Deportes RCN Vertical
Junior de Barranquilla

Figura de Junior confirmó ofertas del exterior ¿Nueva baja para la Libertadores?

Junior de Barranquilla comenzó este lunes 5 de enero los trabajos de pretemporada para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.
Daniel Zabala
Alfredo Arias debe tomar decisión con los jugadores de Junior
Alfredo Arias debe tomar decisión con los jugadores de Junior // Fotos de Colprensa

Junior de Barranquilla comenzó este lunes 5 de enero los trabajos de pretemporada para afrontar la Superliga, la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Libertadores en la campaña 2026.

Con la presentación de los exámenes médicos, el plantel de jugadores se puso bajo las órdenes de Alfredo Arias

Las principales novedades del club 'rojiblanco' tienen que ver con las ausencias del defensa central Cristian Javier Báez y del mediocampista Didier Moreno, quienes no continuarán en el equipo, después de no llegar a un acuerdo para renovar sus respectivos contratos.

Arias se lamentó por una salida en Junior y habló del último refuerzo

Figura de Junior confirmó ofertas del exterior

En el primer día de la pretemporada causó sorpresa las declaraciones que dio el defensa central Jermein Zidane Peña.

El zaguero de 26 años, que celebró su segundo título de Liga BetPlay con la camiseta de Junior, aseguró que ha recibido ofertas de clubes de Turquía, Argentina y Brasil.

Sin embargo, Peña explicó que está concentrado en lo que es su presente en Junior y tiene como gran objetivo disputar la Copa Conmebol Libertadores con el conjunto 'rojiblanco'.

"Hay que esperar el mejor momento, todavía soy parte de Junior. Quiero quedarme en Junior. viene la Copa Libertadores que es muy importante", dijo Peña.

Didier Moreno tiene acuerdo con un club del FPC tras salir de Junior

El reto de la Superliga

Jermein Zidane Peña explicó que el plantel de Junior está pensando en conseguir el título de la Superliga.

"Es el primer reto que tenemos, que es ser campeón, es lo más importante, para nadie es un secreto que tenemos que salir campeones sí o sí", afirmó.




