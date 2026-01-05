¿Qué tan cerca está Luis Muriel de llegar al Junior?

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de los bombazos que puede haber en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026. Deportivo Cali ya ha hecho esfuerzos para ser protagonista con Pedro Gallese, Fernando Álvarez, capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de 2023 y otros nombres interesantes. Sin embargo, la sorpresa más grande sería nada más ni nada menos que Luis Fernando Muriel en Junior de Barranquilla.

Vea también: Lorenzo sueña en grande con Colombia: el objetivo es la final del Mundial

El campeón de Colombia quiere romper el mercado con el delantero de Santo Tomás, Atlántico en una negociación que no sería sencilla. Orlando City no lo quiere soltar tan fácil y buscarían la cesión por un año, pero Junior tendría que pagar gran parte de su salario, algo que saldría costoso para poder tener al atacante.

Su trayectoria por grandes clubes en Italia y en el Sevilla de España afirma lo difícil que es tenerlo, pero el Junior sigue soñando. Ángel Julio Rodelo, periodista de Deportes RCN estuvo en el programa La FM Más Fútbol en donde definió el plan que tiene el cuadro atlanticense para fichar al delantero.









¿CÓMO SERÍA LA NEGOCIACIÓN DEL JUNIOR PARA FICHAR A LUIS FERNANDO MURIEL?

Sin duda alguna, no será una operación sencilla en números y en ponerse de acuerdo con las partes. Juan Felipe Cadavid afirmó que, “me dicen que lo que más aleja a Muriel de llegar a Junior son dos cosas. Lo primero es un contrato que quiere a tres años, y eso no cala mucho en Junior de Barranquilla, y la otra es la indisciplina, porque sienten que cada vez que va a Barranquilla se dedica a fiesta, algo que me parece normal porque va en vacaciones”.

Le puede interesar: Millonarios jugará contra Boca Juniors y River Plate: fechas y sedes confirmadas

Estos dos factores, sumado a un bajón de sueldo para cerrar su incorporación frenan un poco todo. Ángel Julio Rodelo pone a Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass como el actor ideal para intervenir en el fichaje, “está cercano a los negocios del Junior y siempre pretende a jugadores de gran nivel. Quiso a Juan Fernando Quintero, a James Rodríguez y ahora está dando un músculo financiero para que el Junior pueda dar un golpe sobre la mesa”.

Efectivamente, Ángel Julio Rodelo señaló la duración del contrato que quiere el jugador que pone las cosas más complejas para el club, “quiere tres años de contrato y no va a ser nada fácil hacer este tipo de manejos con un jugador de corte internacional, pero que ya tiene 34 años”.

Ángel Julio afirmó que siempre que Christian Daes aporta, hay ese respaldo que al club le ha caído bien en este tipo de negocios. Luis Fernando Muriel ya ha hecho movimientos que a los hinchas ya les ha parecido como señales de que va a llegar. Pues, compró en los últimos días dos camionetas y otras inversiones que ya retumban con la posibilidad de ser el fichaje bomba.

Lea también: La nueva estrategia de Jonas Vingegaard para derrotar a Pogacar en el Tour de Francia

La posibilidad de que Luis Fernando Muriel llegue a Junior de Barranquilla sería a través de Christian Daes que es un actor clave para este tipo de fichajes rutilantes. Ya lo demostraron con Miguel Ángel Borja, Juan Fernando Quintero y esos esfuerzos que hicieron con James Rodríguez que, por lo menos, tuvo una reunión con los Char.

Habrá que esperar cómo se resuelve este tema de negocios con el interés de Christian Daes por entrar en poner una suma de dinero para poder contratar al atacante. Es un patrocinador del Junior que le puede meter una buena inversión, pero, eso estará sujeto también a lo bien que le vaya en la institución.