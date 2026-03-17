José Luis Chilavert respaldó a Álvaro Montero: Lorenzo recibió mensaje

Sin duda alguna, uno de los personajes más icónicos de Sudamérica en la posición de arquero es nada más ni nada menos que José Luis Chilavert. El portero paraguayo ha dado de qué hablar cada vez que hay un tema actual que llama la atención como un Mundial, como lo de Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, y ahora, referenciando a Álvaro Montero de Vélez Sarsfield.

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Y es que, después de un tramo de muchas dudas y de posibilidad de salir de Vélez Sarsfield por el poco protagonismo, dado que los hermanos Barros Schelotto se decantaban por Tomás Marchiori, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos para Álvaro Montero que le ganó el pulso a Marchiori y se quedó con el puesto.

El guajiro ha dado de qué hablar ganándose la confianza de Guillermo Barros Schelotto y de sus compañeros. Sus atajadas también son argumentos para que se afiance en el puesto y para que pueda tener alguna oportunidad con la Selección Colombia de cara al Mundial como uno de los tres guardametas.

Con sus presentaciones, el polémico paraguayo José Luis Chilavert lo eligió como uno de sus arqueros favoritos en este momento de la Primera División de Argentina. Un mensaje claro de un referente de la posición para Néstor Lorenzo pensando en la Copa del Mundo.

EL RESPALDO DE JOSÉ LUIS CHILAVERT A ÁLVARO MONTERO

José Luis Chilavert es uno de los grandes arqueros en la historia de Sudamérica. El paraguayo atajó en Vélez Sarsfield entre 1992 al 2000, y en 2004 volvió al cuadro de Liniers. ‘Chila’ no se cansó de ganar todo con el equipo argentino sumando cuatro ligas de Argentina, una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental, una Copa Interamericana, una Supercopa Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

Si hay alguien que puede hablar de Vélez Sarsfield es José Luis Chilavert, que, en una entrevista con el periodista Joan Protzmannn, el paraguayo respondió a la pregunta de cuál arquero le gusta de Argentina por la actualidad y el futuro. No dudó en poner al colombiano de 30 años.

El guajiro se ganó el puesto y José Luis Chilavert sentenció que, “en línea general, los arqueros en Argentina están bien. El arquero de Vélez está tapando bien el colombiano, Montero. La realidad es que el nivel está bastante equilibrado, el arquero de Lanús también demostró su categoría el partido contra Flamengo. Argentina siempre se caracterizó por tener buenos arqueros”.

UN MENSAJE CLARO PARA NÉSTOR LORENZO POR ÁLVARO MONTERO

A falta de tres meses para el Mundial, la titularidad de Álvaro Montero por encima de Tomás Marchiori le daría la mano al guajiro para poder estar en la Selección Colombia, no solo como el tercer arquero, sino pensar en que podría llegar a ser en algún momento el titular.

El tema de los tres arqueros de la Selección Colombia ha llamado la atención últimamente. Por ahora estarían Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero que podría ser el tercer guardameta. En esa discusión también podría competir Kevin Mier que ya se recuperó de su lesión y esperará tener regularidad con Cruz Azul en próximas fechas.

Las atajadas y el respaldo de José Luis Chilavert podrían llegar a Néstor Lorenzo para tenerlo en cuenta en la Selección Colombia para el Mundial., Habrá que esperar las decisiones definitivas por parte del entrenador argentino, pero, de momento, Montero sería un fijo en la convocatoria.

¿ÁLVARO MONTERO ESTARÁ EN LA CONVOCATORIA POR LA FECHA FIFA DE MARZO?

La lista de Néstor Lorenzo en esta Fecha FIFA de marzo para enfrentar a Croacia y Francia no tendría muchas novedades e idealmente, sería la que citarían al Mundial. Lorenzo tendrá que sacar la convocatoria para estos dos partidos entre el jueves 19 y viernes 20 de marzo.

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Seguramente, en esa lista para los dos amistosos a finales de marzo estará Álvaro Montero junto con David Ospina y Camilo Vargas. Ni Kevin Mier que apenas regresará en las próximas fechas ni Devis Vásquez que poco ataja en el Besiktas tendrían cabida.