Millonarios va en busca de tres puntos contra Nacional: “Si pierde, queda fuera”

Para nadie es un secreto que uno de los juegos más atractivos, aguerridos y competitivos en el fútbol colombiano es el partido entre Atlético Nacional y Millonarios, lo que genera todo tipo de morbo entre todos los seguidores de ambas escuadras, que desde ya comienzan a calentar lo que será el gran clásico.

Uno de los exjugadores que comenzó a calentar el juego de esta noche en el estadio El Campín fue Mario Vanemerak, exjugador de Millonarios, que en charlas con Win Sports se refirió a la actualidad de ambos equipos y al mérito que tiene el equipo azul tras vencer a los antioqueños en la Copa Sudamericana.

Vanemerak: “Si Millonarios pierde, queda fuera de los 8”

En primera instancia, el argentino habló de lo que será el juego de esta noche, dejando claro que el equipo de Fabián Bustos necesita sumar una victoria para continuar su camino al Grupo de los Ocho y poder clasificar a la siguiente ronda del rentado nacional.

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“Yo digo que si Millonarios gana, se mete entre los ocho. Si hay una derrota, casi seguro podríamos quedar afuera. El gran error de Millonarios fue perder con Chicó (…) Para estos partidos, los jugadores deben tener corazón caliente y cabeza fría; es un partido que define muchas cosas, ellos la continuidad del cuerpo técnico y a Millonarios la clasificación”, afirmó Mario.

Además, Vanemerak habló de lo sucedido en el juego de Copa Sudamericana, donde Millonarios logró vencer a Nacional tres goles a uno y lo eliminó del torneo internacional, lo que generó todo tipo de reacciones entre aficionados y directivas verdolagas.

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“Nacional se preparó para ganar la Sudamericana y ese es el gran mérito de Millonarios, le ganó a un candidato y lo eliminó en la primera fase. Nacional está cabalgando en la liga, pero Millonarios es el que le puede pelear el título, junto con Junior, América o Tolima”, finalizó.

Posible once titular de Millonarios para el juego vs. Nacional

Fabián Bustos tendría el siguiente once titular en el juego contra Atlético Nacional esta noche en el estadio Nemesio Camacho: Diego Novoa, Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.