Diego Arias quiere mantener el puesto en Nacional y este sería el 11 para enfrentar a Millonarios

Inicia la fecha 12 de la Liga Betplay y junto con ello llega uno de los partidos más esperados de cada edición, el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, el cual siempre se encarga de dejar varios goles, emociones e incluso los ánimos calientes entre los hinchas y los propios jugadores.

Este nuevo enfrentamiento entre el equipo paisa y el bogotano se llevará a cabo en el Estadio El Campín el martes 17 de marzo. El 'coloso de la 57' se vestirá completamente de azul y blanco en un partido que promete varias emociones y en donde también Diego Arias está condicionado por el resultado irregular que consiguió en la Copa Sudamericana, por lo que su 11 titular deberá ser lo mejor que hay en la plantilla.

Nacional modifica su titular para enfrentar a Millonarios

Desde el duelo en el que el cuadro 'embajador' eliminó a Nacional por Copa Sudamericana y se instauró en la fase de grupos, Millonarios ha sumado, pero también ha perdido en la Liga Betplay. Cayó recientemente contra Boyacá Chicó y de paso se quedó sin Mackalister Silva, quien salió expulsado.

La expulsión del volante bogotano obliga a que Fabián Bustos tenga que hacer cambios en la estructura del mediocampo. Además también volvería Diego Novoa a la portería, quien no estuvo presente ante el cuadro 'ajedrezado' en la fecha 11 de la competencia local.

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Mientras que por el lado de Atlético Nacional la plantilla se ve fuerte, aunque cuenta con algunas bajas significativas como lo es el caso de David Ospina, quien no estaría dentro del terreno de juego por decisión técnica y el 'Chicho' Arango, el cual se sigue recuperando de la lesión que sufrió en el duelo ante Águilas Doradas en la Liga Betplay, por lo que la formación sería la siguiente.

Castillo; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Rodríguez, Sarmiento; Morelos.

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¿Por qué Falcao no jugará el clásico entre Millonarios vs Nacional?

A pesar de haber visto al 'tigre' en el banquillo del duelo ante Nacional por Copa Sudamericana, Fabián Bustos, tras la victoria contra Cúcuta, confirmó que Falcao se habría resentido de una lesión que le impidió jugar contra Nacional y no ser convocado para enfrentar al cuadro 'motilón', a Boyacá Chicó y, probablemente, de nuevo en el duelo ante el 'verde paisa'.

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Cumpliendo por los menos con los 10 días que el técnico prevé que el ‘Tigre’ Falcao este ausente, su regreso estaría para el duelo de visitante contra Once Caldas, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en el Estadio Palogrande de Manizales.

¿Cómo llega Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay antes del duelo ante Millonarios?

Atlético Nacional continúa en racha de victorias y se posiciona como sólido líder, pero quienes no aflojan el ritmo son Once Caltas e Internacional de Bogotá, quienes lo siguen de cerca.