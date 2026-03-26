Luis Díaz, referente en el Bayern: ‘Es difícil marcarlo todo el partido’

La Selección Colombia se alista para un nuevo amistoso en esta fecha FIFA. Los dirigidos por Néstor Lorenzo le apuntan a sacar un buen resultado vs. Croacia y luego, pensar en lo que será el juego ante Francia.

El calendario es apretado y el entrenador deberá acudir a gran parte del plantel, teniendo en cuenta el poco tiempo de descanso. Recuerde que los partidos de la Selección Colombia, en esta fecha FIFA, se verán a través del Canal RCN y con La Suplente, en el YouTube de Deportes RCN.

Uno de los nombres que, sin duda, es referente de la Selección Colombia, es Luis Díaz. El extremo del Bayern Múnich se ha destacado por su velocidad y precisión en el frente de ataque en Alemania, destacándose como uno de los mejores jugadores en el fútbol europeo.

Ahora, en modo Selección Colombia, termina siendo un referente absoluto. Es el líder y llamado a comandar, junto a James Rodríguez, el camino de la tricolor en la Copa del Mundo de la FIFA.

En el juego vs. Croacia, hay un viejo conocido de Luis Díaz. Se trata del croata Josip Stanisic. En entrevista con ESPN, el croata se refirió al talento del colombiano.

Josip Stanisic sobre el potencial de Luis Díaz en Bayern Múnich

El jugador de la Selección Croacia se refirió a todo el potencial que tiene Luis Díaz “Sabemos que nunca para, puede ir de derecha a izquierda, es una tarea muy difícil marcarlo durante todo el partido”.

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Además, dijo que “Todo el mundo ve sus goles y sus asistencias, pero lo que le da al equipo cada día en especial en los partidos es increíble, también que pueda jugar cada tres días y dar el 100 por ciento es algo no normal, en especial su posición que es tan única porque también es defensiva. Es un gran jugador y una gran persona, en los últimos meses estoy muy contento de haberlo podido conocer un poco mejor”.

¿Cómo es la comunicación con Luis Díaz?

Stanisic agregó como era la forma de comunicarse con Luis Díaz “Nos comunicamos en inglés, me gustaría también hablar en español. No puedo hablar español. Siempre lo llamo ‘Papi’, pero no puedo hablar español. Hablamos en inglés, él habla muy bien inglés porque jugó en Liverpool, y no hay barrera en términos de comunicarnos”.