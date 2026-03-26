¿Colombia o Portugal? Edu Aguirre no se escondió y dijo qué selección ganará el Mundial 2026

Edu Aguirre, reconocido periodista español y amigo íntimo del astro luso Cristiano Ronaldo, tuvo que escoger a qué selección apoyará en la Copa del Mundo FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Las opciones fueron Colombia y Portugal.



Al ser cercano al veterano centro delantero del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita, se llegó a suponer que el comunicador deportivo se iba a decantar, ante la pregunta de un colega, por el conjunto portugués. Sin embargo, Edu sorprendió y respondió, sin tapujos, que apoyará tanto al equipo tricolor como al onceno europeo.

Edu Aguirre elige entre Colombia y Portugal

Esto se le preguntó a Aguirre: “¿Colombia o Portugal?” Y esta fue su respuesta: “Los dos, van a ganar los dos el Mundial, pues los dos”. También se le abordó sobre Cristiano y James Rodríguez y los eligió a los dos.



Cabe mencionar que en la Copa América de Estados Unidos 2024, Edu Aguirre apoyó hasta la gran final a la escuadra dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, que cayó en la instancia mencionada con la Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni.

¿Portugal es favorita al título?

En esta nueva oportunidad, además de hinchar por el combinado patrio, Edu Aguirre le hará fuerza en el campeonato a Portugal, selección llamada, por la calidad de su nómina, a pelear por un puesto en la gran final. Incluso, es candidata al título. Es de resaltar que Cristiano Ronaldo nunca ha jugado una final del mundo con el equipo luso y mucho menos ha levantado el trofeo.



Es válido reseñar que la Selección Colombia y Portugal comparten el grupo K de la Copa del Mundo. Este, sin lugar a dudas, es uno de los compromisos que más prometen emoción en el torneo que, por primera vez en su historia, contará con la participación de 48 equipos.

¿Qué dijo Lorenzo sobre los amistosos?

“Lo que se busca con estos partidos es competir al más alto nivel, son dos equipos que han llegado entre los tres primeros en los dos últimos mundiales, a lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con los grandes equipos”, manifestó.