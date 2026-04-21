Nacional golpeó al Bucaramanga y lo dejó al borde de la eliminación

La fecha 17 de la Liga BetPlay contó con varios cambios en la clasificación general. Independiente Santa Fe goleó al Cúcuta Deportivo y se metió al octavo puesto, llegando a las primeras ocho casillas por primera vez en el torneo. Atlético Bucaramanga necesitaba empatar o sumar de a tres en Medellín para retomar las primeras posiciones.

Aunque el Bucaramanga lo intentó bastante para romper los ceros y llevarse una victoria en el Atanasio Girardot, fue Nacional quien tuvo la definición en los pies de Andrés Felipe Román y Marlos Moreno que le permitió sacar adelante el resultado ideal. Los ‘Leopardos’ sufrieron desde el principio con la planificación por la lesión de Luciano Pons.

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Nacional que es el líder solitario de la tabla de posiciones dejó afuera a algunas fichas importantes como Alfredo Morelos o Andrés Sarmiento que esperaron su momento en el complemento.

PRIMER TIEMPO DE OPCIONES, PERO SIN CERTEZA EN NACIONAL Y BUCARAMANGA

Arrancando el compromiso, Atlético Bucaramanga quiso sorprender a la zaga defensiva de Atlético Nacional con un avance colectivo entre Aldair Gutiérrez, Fabián Sambueza de taco para Kevin Londoño y una habilitación final para Brandon Caicedo que remató cruzado apenas desviado.

Sin Luciano Pons que se perderá lo que resta de este todos contra todos con Bucaramanga, Brandon Caicedo, un ex Atlético Nacional fue titular y, seguramente, será inicialista en lo que resta. Caicedo ya venía de marcar un doblete, pero no pudo vulnerar el arco de David Ospina.

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Nacional se acercó con Edwin Cardona que no encontró compañeros en el frente de ataque y remató apenas desviado. Luego, un centro para Eduard Bello que cabeceó sin dirección al arco. Las oportunidades llegaron por Cardona que se animó sobre los 30 minutos y Luis Erney Vásquez salvó al córner.

Inmediatamente, Bucaramanga respondió con un remate potente de Emerson Batalla que le quemó las manos a David Ospina salvando de manera ortodoxa al córner. En la última acción de la primera parte, Milton Casco envió un centro para Eduard Bello que cabeceó nuevamente sin dirección a puerta. De esa forma terminó la primera parte.

ANDRÉS ROMÁN Y MARLOS MORENO DIERON EL TRIUNFO A NACIONAL

En el complemento, Juan Manuel Rengifo probó los reflejos de Luis Erney Vásquez con un disparo complicado que salvó Vásquez. El rebote le quedó a Cristian ‘Chicho’ Arango que remató y la zaga defensiva bloqueó el intento para romper los ceros.

Después de esa acción, Edwin Cardona volvió a aparecer con un centro que cortó Luis Vásquez. El rebote lo tomó Matheus Uribe con un guardameta vencido y para salvar el intento se interpuso la zaga defensiva en la línea para evitar la apertura del marcador.

Los embates de Nacional dieron resultado sobre los 57 minutos con una asistencia de Cristian Arango que con tiempo vio a Andrés Román llegando por la derecha. El lateral remató de primera pegada al palo de Luis Erney Vásquez e ingresó a la portería.

Bucaramanga tuvo la más clara para empatar con una recuperación de Fabián Sambueza y de frente a David Ospina eligió asistir a Jhon Fredy Salazar que remató ante dos defensas y el travesaño salvó a Nacional. Esto fue determinante para que los antioqueños buscaran un segundo gol y lo encontraron por medio de Marlos Moreno en una definición similar a la de Andrés Román.

¿QUÉ LE QUEDA A NACIONAL Y A BUCARAMANGA EN LA LIGA BETPLAY?

Atlético Nacional ya se afianza como el gran líder llegando a 40 unidades en la parte alta y ya clasificado desde hace algunas fechas. Los antioqueños tendrán que definir la Liga BetPlay contra el Deportivo Pereira y luego cerrará el todos contra todos frente a Once Caldas, ambos encuentros de visitante.

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Por su parte, Atlético Bucaramanga la tendrá complicada para sellar la clasificación. Tendrá que superar a Jaguares de Córdoba de local y luego vencer a Fortaleza en Bogotá. Sin embargo, necesita varios goles y esperar otros resultados, pues solo podría llegar a 28 puntos.