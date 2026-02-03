‘Joya’ de Millonarios está a punto de firmar con Botafogo; esto falta

La actualidad de Millonarios no es la mejor, el equipo azul de la capital del país todavía no conoce lo que es la victoria luego de 4 partidos disputados en la presente Liga BetPlay, registrando 3 derrotas y un empate, el obtenido a cero goles con el Medellín.

El conjunto que ahora será dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, necesita sacudirse y empezar a sumar puntos si quiere ganar un cupo a la siguiente fase del torneo, institución que mientras se fija en este reto no descuida el mercado de fichajes, pues una de sus joyas está muy cerca de ser anunciado en Botafogo.

Lea también: Fabián Bustos tiene primer problema para su debut en Millonarios

Botafogo y la razón por la que no ha fichado a Jhoan Hernández

Hace un par de semanas se informó que el lateral chocoano Jhoan Hernández continuará su carrera en el Botafogo de Brasil, futbolista de apenas 19 años que saldrá de Millonarios en condición de préstamo por un año, pero que después de varios días sigue sin ser anunciado de manera oficial en el equipo de la ‘Estrella Solitaria’.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Julián Capera, Botafogo no se arrepintió del fichaje, sino que la demora obedece a la sanción que la FIFA le tiene para inscribir jugadores por el impago al Atlanta United por la incorporación del argentino Thiago Almada.

La fuente indica que el club brasileño ha trabajado para levantar ese castigo de la FIFA para pronto realizar fichajes en este mercado de transferencias, una buena noticia para Jhoan Hernández y Millonarios.

La trayectoria de Jhoan Hernández

El futbolista que goza de potencial hacia el futuro y que ha tenido proceso en equipos juveniles de la Selección Colombia, haciendo parte del conjunto de la categoría Sub-20, canterano de Millonarios que ha hecho toda su carrera en el club ‘embajador’ y que pronto daría sus primeros pasos en el fútbol del extranjero, a la espera del anuncio oficial por parte de Botafogo.

En otras noticias: sigue la polémica por el mal estado de la cancha de El Campín