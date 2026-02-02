Inspección técnica al estadio El Campín: ¿proceso sancionatorio a Sencia?

El tema del escenario deportivo toca varias entidades, entre ellas el IDRD, Instituto Distrital de Recreación Deporte. En cabeza de su director Daniel García Cañón, se refirió al crítico estado del césped en el estadio El Campín.

Sin lluvia, este lunes quedó expuesto el pésimo estado en el que se encuentra la grama del Nemesio Camacho. Con ánimo de terminar el juego entre Millonarios y DIM el partido se reanudó el lunes a las 3:00 p. m., y las imágenes dejaron en evidencia la situación.

Polémica por El Campín: "El Instituto supervisa a la interventoría, y esta hace seguimiento directo al concesionario Sencia Bogota"

El director de la entidad aseguró: “Desde el IDRD queremos ser muy claros con la ciudadanía y con los equipos de fútbol: sí estamos haciendo seguimiento permanente al estado de la grama del estadio El Campín”.

García Cañón prosiguió: “En el marco de la APP de El Campín, el IDRD realiza seguimiento al contrato a través de la interventoría, con control a los indicadores de servicio. El Instituto supervisa a la interventoría, y esta hace seguimiento directo al concesionario Sencia Bogota”.

El director de la entidad reiteró el estado en el que se entregó al concesionario Sencia en octubre de 2024, asegurando que en junio de 2025 se presentó un informe con recomendaciones técnicas, para mejorar su resistencia, asegurando que Sencia acogió las recomendaciones e indicó que las implementaría en diciembre de 2025, con un tiempo estimando en su ejecución y recuperación a los dos meses.

Daniel García: "para iniciar un eventual proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, se requiere el informe correspondiente de la interventoría"

El directivo plantó una posición: “El IDRD ha elevado requerimientos a la interventoría para el debido cumplimiento contractual y está a la espera de su pronunciamiento. De acuerdo con la ley, para iniciar un eventual proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, se requiere el informe correspondiente de la interventoría”.

En ese orden de idea el director aseguró que este martes: “realizaremos una visita técnica de inspección al campo de juego para evaluar su estado. Con base en los resultados del proceso de interventoría, se adoptarán las medidas a que haya lugar, priorizando condiciones adecuadas para el fútbol y el uso del escenario”.