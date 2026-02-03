Fabián Bustos tiene primer problema para su debut en Millonarios

Millonarios pasa por un mal momento en el inicio de la Liga BetPlay al registrar solo un punto de 12 posibles. Los malos resultados del conjunto 'embajador' causaron la salida de Hernán Torres del cargo de director técnico y el nombramiento del argentino Fabián Bustos como su reemplazo.

Después del empate de Millonarios con Deportivo Independiente Medellín en duelo válido por la fecha 4, Bustos inició oficialmente su gestión como entrenador del cuadro capitalino.

A pesar de los pocos días de trabajo, se tiene previsto que el estratega argentino debute en Millonarios este jueves 5 de febrero recibiendo en el estadio El Campín a Deportivo Pereira en compromiso adelantado de la novena jornada de la Liga BetPlay.

Primer problema de Fabián Bustos para su debut en Millonarios

Para su partido debut como director técnico Millonarios, el entrenador Fabián Bustos tiene un primer problema confirmado.

Y es que el conjunto 'embajador' no podrá contar con el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quien fue expulsado en el empate 0-0 con Deportivo Independiente Medellín.

Ureña, que llegó a Millonarios como refuerzo para la temporada 2026, vio la tarjeta roja en el minuto 86.

El mediocampista chileno sería una de las carta de Bustos en su esquema de juego en el cuadro capitalino, teniendo en cuenta que ya lo dirigió entre 2023 y 2024 cuando coincidieron en el Club Universitario de Deportes del Perú.