La Selección Colombia triunfó en Bogotá en el partido de despedida frente a Costa Rica con varias novedades en cancha. Néstor Lorenzo optó por un equipo mixto resguardando a jugadores como James Rodríguez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Luis Javier Suárez, entre otros.

En el cronograma del combinado nacional, el jueves 4 de junio estaba programado el viaje a Estados Unidos para concentrar en San Diego previo al amistoso frente a Jordania, una de las 48 selecciones participantes en el Mundial del 2026 que arrancará el 11 de junio.

Siguiendo el cronograma, la Selección Colombia viajó a territorio norteamericano, no sin antes ser despedido en un evento presidencial al que acudió Gustavo Petro para despedir a la delegación colombiana que afrontará el reto mundialista. Además, el presidente les dio el Pabellón Nacional y les deseó la mejor de la suerte en el certamen.

ASÍ FUE EL EVENTO ENTRE PRESIDENCIA Y SELECCIÓN COLOMBIA

Colombia fue protagonista en este jueves 4 de junio después de dejar la concentración en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. En Bogotá, la representación cafetera estuvo entrenando en el Estadio Metropolitano de Techo.

Cumpliendo con los tiempos, la selección se trasladó para el aeropuerto Catam para viajar a Estados Unidos. Gustavo Petro se acercó al lugar para hacer presencia y despedir al combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo. Además, entregó un mensaje claro de apoyo, “ustedes y todos los colombianos, ojalá tenga un transcurrir exitoso en este Mundial”.

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Gustavo Petro también afirmó que, “ustedes representan al país en todos sus rincones, sueños e ilusiones y les deseamos el mejor transcurrir. Como equipo hay que tener humildad y el pueblo colombiano quiere que sean los primeros”. Entregó la bandera y auguró buenas sensaciones.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol también tuvo voz en el evento agradeciendo la presencia de Gustavo Petro y lo describió así, “un gesto lindo que nos llena de orgullo y carácter para afrontar este gran desafío de la Copa del Mundo”.

COLOMBIA EMPRENDIÓ RUMBO A SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS

El evento duró poco, pues el cronograma de la Selección Colombia ya estaba definido y la presidencia respetó los tiempos. Sin embargo, en esa participación de Gustavo Petro, el presidente les entregó la bandera para representar de la mejor manera los colores del país y un símbolo que une a toda la nación.

Después de ello, la Selección Colombia arrancó con el traslado a Estados Unidos. Concentrarán en San Diego durante estos días y disputarán el último amistoso premundialista frente a su similar de Jordania que también participará en el certamen orbital.

Ese partido será el 7 de junio, juego en el que se espera que Néstor Lorenzo utilice a la mayoría de los titulares para completar la preparación competitiva antes de medirse con Uzbekistán en el Mundial.

EL CALENDARIO DE COLOMBIA EN EL MUNDIAL

Una vez aterricen en San Diego, seguramente tendrán que recuperarse tras la intensidad del traslado de Colombia a Estados Unidos, y, posteriormente, harán los primeros entrenamientos de cara al duelo con Jordania. Tras ese encuentro viajarán a México.

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Colombia concentrará en Guadalajara, México, ciudad donde tendrá que afrontar el segundo partido de la Copa del Mundo enfrentando a la República Democrática del Congo. El primer reto en el certamen mundialista será ante Uzbekistán en Ciudad de México, luego contra los africanos y cerrarán en Miami, Estados Unidos frente a Portugal.