Juan Carlos Osorio fue anunciado oficialmente en su nuevo equipo

Juan Carlos Osorio volvió a escena en el fútbol internacional y este jueves 18 de diciembre de 2025 fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Clube do Remo de Brasil, equipo que afrontará el reto de mantenerse en la primera división.

El club brasileño confirmó la contratación en horas de la mañana, luego de su reciente ascenso, y dejó claro que apuesta por la experiencia del entrenador colombiano para consolidar el proyecto deportivo y mantener la categoría.

A través de sus canales oficiales, Remo dio la bienvenida al estratega con un mensaje contundente: “¡El experimentado Juan Carlos Osorio, de 64 años, es el nuevo entrenador del Clube do Remo! Que sea un viaje victorioso. ¡Bienvenido, profesor!”.

Osorio llegará a Belém con el objetivo principal de asegurar la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol brasileño, una tarea exigente para un club que vuelve a la élite tras varios años.

La trayectoria de Juan Carlos Osorio en Brasil

Esta será la segunda experiencia de Juan Carlos Osorio en el fútbol de Brasil, luego de sus pasos por Sao Paulo y Athletico Paranaense, donde ya conoce la exigencia y la presión del balompié de ese país.

El último equipo que dirigió el entrenador risaraldense fue Xolos de Tijuana, en México, club en el que estuvo entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025.

Rendimiento de Juan Carlos Osorio como entrenador

En su carrera como técnico de clubes, Osorio registra un rendimiento del 52,6 %, con un balance de 310 victorias, 176 empates y 215 derrotas en 701 partidos dirigidos.

Más allá de los clubes, el colombiano también cuenta con experiencia en selecciones nacionales, tras haber estado al frente de México y Paraguay.

En ese ámbito, Juan Carlos Osorio acumula un rendimiento del 68,55 %, producto de 33 triunfos, diez empates y diez derrotas en un total de 53 compromisos oficiales.