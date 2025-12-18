Logo Deportes RCN Vertical
Atlético Nacional

Medellín vs Nacional: balance de heridos tras la final de la Copa BetPlay 2025

El Atanasio Girardot fue testigo de algunos hechos lamentables durante el último partido de la temporada.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Balance de hechos violentos en la final Medellín vs Nacional
Medellín vs Nacional 2025 // Colprensa

La final de la Copa BetPlay 2025 entre Independiente Medellín y Atlético Nacional dejó no solo un nuevo título para el conjunto verdolaga, sino también un balance preocupante en materia de orden público, según lo informó la Policía Nacional tras los hechos ocurridos en el estadio Atanasio Girardot.

Lea también

En lo deportivo, el compromiso terminó 1-0 a favor de Atlético Nacional, resultado con el que el equipo verde se consagró campeón y alcanzó su tercer título consecutivo en este certamen, reafirmando su dominio reciente en la Copa.

Sin embargo, el ambiente de fiesta se vio empañado por varios incidentes registrados durante el desarrollo del partido y, especialmente, una vez finalizado el encuentro, con enfrentamientos entre algunos grupos de hinchas.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por la Policía, los hechos dejaron un total de 59 personas lesionadas, de las cuales siete son integrantes de la fuerza pública y 52 corresponden a civiles que se encontraban en el escenario deportivo y sus alrededores.

Las autoridades indicaron que los heridos fueron atendidos de manera oportuna y trasladados a centros asistenciales, y resaltaron que, pese a la gravedad de algunos episodios, no se registraron víctimas fatales.

Desde la Policía Metropolitana se calificaron los hechos como lamentables y se anunció que en las próximas horas habrá un pronunciamiento oficial más detallado, en el que se ampliará la información sobre responsabilidades y posibles sanciones.

El Atanasio Girardot, que albergó una nueva final entre los dos clubes más representativos de Antioquia, volvió a ser escenario de tensiones que preocupan a las autoridades y al fútbol colombiano en general.

Lea también

Ante este panorama, se estima que una de las primeras decisiones será la prohibición de ingreso de hinchada visitante en los próximos clásicos entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, como medida preventiva.

Así, mientras Nacional celebra un nuevo título, el fútbol colombiano queda nuevamente llamado a la reflexión, con el reto de garantizar que los grandes eventos deportivos se vivan en paz y sin hechos que empañen el espectáculo.

