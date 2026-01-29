Juan Carlos Osorio quiere a jugador de Millonarios para su club en Brasil

Juan Carlos Osorio está probando su tercera experiencia en el fútbol brasileño luego de estar en el banquillo de Sao Paulo y Athletico Paranaense, pues en el pasado diciembre firmó contrato con el Club Remo, conjunto recién ascendido a la primera división de aquel balompié.

El entrenador risaraldense, quien es recordado por su paso por Atlético Nacional (donde fue campeón de tres ligas en Colombia) y también por la Selección de México, sigue conformando lo que será la nómina del Remo y tendría en su radar un futbolista que pertenece a Millonarios.

Futbolista de Millonarios podría ser dirigido por Juan Carlos Osorio

En las últimas horas se dio a conocer una información relacionada con el técnico colombiano y el delantero Daniel Ruiz, quien acaba su préstamo con el CSKA Moscú en junio de este 2026 y luego deberá regresar a Millonarios, conjunto dueño de sus derechos deportivos.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, Juan Carlos Osorio estudia la posibilidad de tener a Daniel Ruiz en las filas del club Remo, extremo izquierdo que de momento está en Abu Dabi realizando pretemporada con el equipo ruso para lo que será la segunda mitad del torneo local.

Daniel Ruiz estaría buscando más titularidad en otro club

El delantero que surgió en las divisiones menores del equipo bogotano de Fortaleza y que ha jugado alrededor de 4 años en Millonarios, salió del conjunto ‘embajador’ el agosto del 2025 con rumbo al fútbol ruso, sin embargo, en el CSKA Moscú ha sumado pocos partidos, registrando apenas 7 juegos disputados.

Así las cosas, el delantero y su representante estarían estudiando otras opciones en el mercado, donde según reportes aparecen clubes interesados en su fichaje provenientes de España, Israel, Turquía, Brasil y otros más de Rusia.