Juan Cruz Real alista su regreso y dirigirá en inesperado equipo

Juan Cruz Real es un estratega con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, especialmente en Colombia, donde logró consolidarse como un entrenador competitivo. Su mayor logro fue el título de liga conseguido con América de Cali en 2020, además de su paso por clubes como Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Belgrano de Argentina.

El entrenador argentino ahora afrontará un nuevo reto de nivel de selección nacional tras un neutral paso por Universidad de Concepción. Según se dio a conocer, Juan Cruz Real se convertiría en director técnico de la Selección de Nicaragua.

Juan Cruz Real será técnico de Nicaragua

La Selección de fútbol de Nicaragua iniciaría una nueva etapa con la llegada del entrenador argentino Juan Cruz Real, en una decisión que ha generado expectativa en el entorno del fútbol centroamericano y que apunta a fortalecer el proyecto deportivo de cara a los próximos años.

Tras varios meses de análisis por parte de la federación, el técnico sudamericano fue elegido como el reemplazo definitivo en el banquillo nicaragüense. Su nombramiento, que será oficializado por la dirigencia en los próximos días.

El técnico argentino asumirá el cargo en un momento clave, con la mirada puesta en el desarrollo del equipo a mediano y largo plazo, especialmente pensando en las eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y futuras competiciones regionales.

Juan Cruz Real tendrá su primera participación en la zona técnica de una selección nacional a pesar de no haber contado con un buen presente deportivo en Universidad de Concepción.

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Títulos de Juan Cruz Real como director técnico

El estratega de 49 años ha tenido un paso exitoso por el Fútbol Profesional Colombiano, pero en donde más destacó fue en América de Cali, equipo al cual llegó en el cierre de la temporada de 2026. Juan Cruz dirigió 46 partidos, dejando un saldo de 17 victorias, 15 empates y 14 derrotas, además de su primer y único título, hasta el momento.