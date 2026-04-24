Pablo Repetto se ilusiona con clasificar: "Demostraron que peleamos por todo"

Después de una goleada contra el Cúcuta Deportivo en el Estadio El Campín, lo lógico para Santa Fe era intentar pelear por la octava posición enfrentando al Deportivo Pasto en condición de visitante. No fue un reto sencillo, pero, afortunadamente, lograron sacar los puntos.

En un partido sumamente cerrado, Pablo Repetto volvió a ganarse los créditos con la alineación de Franco Fagúndez desde el arranque. El volante charrúa fue determinante con su tercer gol en la Liga BetPlay, y, como si fuera poco, otro remate de larga distancia que fue clave para abrir el marcador.

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Franco Fagúndez venía de asistir y marcar, y ahora fue el que lideró la victoria para sellar tres puntos más que necesarios para seguir soñando en la última fecha de la Liga BetPlay contra Internacional de Bogotá. Hugo Rodallega completó el triunfo que se complicó un poco por el descuento tardío de Santiago Córdoba.

Con la clasificación que se ve posible, Pablo Repetto analizó lo que fue esta victoria importante que deja a Santa Fe en una posición cómoda en la séptima casilla pensando en clasificar dependiendo de lo que pase en la jornada definitiva en Bogotá.

EL ANÁLISIS DE PABLO REPETTO DE LA VICTORIA

Santa Fe tiene un calendario complejo, pues, antes de afrontar la Liga BetPlay en su última jornada contra Internacional de Bogotá tendrán que enfrentarse con Platense por la Copa Libertadores entresemana. Sobre esta agenda y la clasificación, Pablo Repetto afirmó que irán a buscar los dos torneos.

En ese sentido, el entrenador uruguayo explicó que, “sabíamos que no teníamos margen de error y que necesitábamos los tres puntos después de empatar con Millonarios necesitábamos tres triunfos. Hicimos un buen segundo tiempo y estuvimos cerca de convertir el tercero. Terminamos pidiendo la hora en un partido que pudimos ganar por más, pero demostraron que vamos a pelear e ir con todo. Necesitamos cambiar el chip y pensar en Copa que las posibilidades son reales”.

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Sobre el sistema de juego desde el inicio a lo que mostró en el complemento, Pablo Repetto comentó que, “sabíamos las fortalezas de ellos en el medio con jugadores de buen pie. Ellos manejaron con situaciones de gol, nosotros corregimos con un juego ofensivo, aparece el orden, hicimos un buen segundo tiempo y merecimos ganar. Estuvimos más cerca del tercero que ellos del descuento. Ganamos un partido que cuando el equipo no la tuvo fácil se aferró a seguir peleando, a defender, a sufrir por momentos. Generamos situaciones en un partido vital”.

Lamentó el hecho de haber perdido puntos, pero rescató que, “dejamos puntos antes que nos tienen al límite, pero como lo hablábamos con los jugadores, se viene mejorando, se hizo un buen partido con Tolima, a Bucaramanga de visitante. Estamos tranquilos, pero queremos el último paso para sellar la clasificación”.

¿QUÉ VIENE PARA PASTO Y SANTA FE EN LA ÚLTIMA FECHA?

El Pasto ya estaba tranquilo en la clasificación para los Play-Offs con 34 unidades en la segunda posición. En la última fecha antes de jugar las fases finales, los volcánicos enfrentarán al Junior de Barranquilla en la capital atlanticense.

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Por su parte, Santa Fe está con la obligación de sellar una victoria en la última fecha con varios goles para aspirar a los Play-Offs. Tendrán que recibir la visita del Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín.