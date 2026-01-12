Juanfer salió en defensa de Sebastián Villa: “Sé lo que es como persona”

Juan Fernando Quintero, uno de los volantes más talentosos que ha dado Colombia en las últimas décadas, quedó en el centro de la conversación tras referirse públicamente a la situación de Sebastián Villa. Sus palabras no pasaron inadvertidas y reabrieron una discusión que trasciende el césped.

El mediocampista antioqueño, actual referente de River Plate, fue consultado sobre Villa en un contexto aparentemente distendido, pero su respuesta tuvo un peso mayor al esperado.

Con tono firme, el creativo defendió a su compatriota apelando al conocimiento personal y a la cercanía construida con los años. “Con el tema de Villa, yo soy muy cercano. Es un gran jugador y sé lo que es como persona”, expresó, dejando clara su postura frente a las críticas que rodean al extremo colombiano.

Más allá de la frase puntual, Juanfer intentó marcar una línea divisoria entre lo humano y lo institucional. En sus declaraciones, remarcó que las decisiones contractuales o judiciales no recaen en los futbolistas y que cada parte debe asumir su rol. “Desde lo deportivo, futbolístico, no nos incumbe eso; cada quien toma sus decisiones”, añadió, buscando enfriar una polémica que rápidamente se trasladó a redes sociales y programas deportivos.

En más de una ocasión recordó su propia experiencia al llegar al fútbol argentino, cuando fue duramente cuestionado sin conocer a fondo su realidad personal. “El ser humano merece respeto”, sostuvo en declaraciones previas, una frase que volvió a resonar tras sus palabras en defensa del atacante hoy vinculado a Independiente Rivadavia.

Villa ha estado ligado a procesos judiciales que generaron un fuerte impacto mediático y social, especialmente en un país donde la discusión sobre la violencia de género ocupa un lugar central. Por eso, el respaldo público de un referente como Quintero provocó reacciones divididas.

Un intercambio reciente en redes sociales entre ambos futbolistas alimentó especulaciones sobre un posible reencuentro deportivo. “Te veo pronto, mi hermano”, escribió el extremo en una publicación, a lo que el mediocampista respondió con un afectuoso “Hermano siempre”.

Juan Fernando Quintero volvió a demostrar que no se esconde en los momentos incómodos. La situación también avivó los rumores sobre los diálogos entre River y Rivadavia para el fichaje de Villa, pero la opción sigue lejos por el tema económico.