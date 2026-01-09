Fin a la novela: Este es el equipo donde jugará Sebastián Villa

El mercado de fichajes en Sudamérica empieza a acelerarse y uno de los nombres que vuelve a tomar fuerza es el de Sebastián Villa. Tras un 2025 consagratorio en Argentina, el extremo colombiano se convirtió en uno de los jugadores más codiciados del continente, despertando interés de varios clubes grandes en medio de un contexto ideal para dar el salto.

Aunque su nombre estuvo ligado a posibles regresos, todo indica que su próximo destino estaría lejos del fútbol argentino y mucho más cerca del Brasileirao.

Lea también Sebastián Villa se cerró la puerta en River Plate: el detalle que arruinó su fichaje

Cruzeiro acelera y toma ventaja por el colombiano

Cruzeiro habría avanzado de manera decisiva en las negociaciones para fichar a Sebastián Villa. Según información surgida desde Argentina, el club brasileño estaría dispuesto a desembolsar entre 7 y 7.5 millones de dólares para quedarse con el pase del extremo, cifra que lo convertiría en uno de los movimientos más importantes del mercado regional.

El periodista Damián Villagra aseguró que las conversaciones están bien encaminadas y que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. De concretarse, Villa se sumaría al proyecto encabezado por Tite y compartiría plantel con los colombianos Néiser Villarreal y Luis Sinisterra, reforzando una nómina que apunta alto en 2026.





Lea también Villa destapó todo en Argentina: decisión inminente al interés de River

Un 2025 consagratorio que disparó su cotización

Villa fue una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia en 2025, temporada en la que el club logró el histórico título de la Copa Argentina. El colombiano disputó 38 partidos, acumuló 3.351 minutos y tuvo participación directa en 16 goles, con seis anotaciones y diez asistencias.

Ese rendimiento lo puso nuevamente en el radar de clubes como Boca Juniors y River Plate, e incluso el propio jugador reconoció que escucharía un llamado de Marcelo Gallardo. Sin embargo, la propuesta deportiva y económica de Cruzeiro parece haber inclinado la balanza hacia Brasil, donde el extremo afrontaría uno de los desafíos más exigentes de su carrera.

Lea también Edwuin Cetré cambiaría Argentina por gigante del Brasileirao

Todo apunta a que Sebastián Villa está cerca de dar un nuevo salto en su trayectoria profesional. Cruzeiro se perfila como su próximo destino, en una operación que refleja el gran momento futbolístico del colombiano y su creciente valor en el mercado sudamericano. Tras brillar en Argentina, el extremo se prepara para un reto mayor en el fútbol brasileño, donde buscará consolidarse como una de las figuras del continente en 2026.