Juan Fernando Quintero haría maletas: ¿Regresa a la Liga BetPlay?

Juan Fernando Quintero acaba de terminar su temporada con River Plate, luego de lo que fue su participación en la Liga de Argentina, tras perder el título vs. Belgrano. Ahora, está a la espera de unirse a la concentración de la Selección Colombia, para alistar lo que será los juegos previos a la Copa del Mundo de la FIFA y los cruces en fase de grupos de la competición.

Recuerde que los partidos de la Selección Colombia, en la Copa Mundial de la FIFA, se verán a través de la pantalla del Canal RCN y en la app del Canal RCN.

La temporada reciente de Juan Fernando Quintero ha estado entre las altas y las bajas. La continuidad con Eduardo Coudet no ha sido la deseada, además, pese a mostrar calidad y ser determinante no solo en el rentado local, sino en la Copa Sudamericana.

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Ahora, se habla de lo que sería su continuidad en River Plate, luego de volver al fútbol argentino. Hay una chance de quedarse, pero, todo se definiría luego de la Copa del Mundo de la FIFA. De no continuar, la Liga BetPlay volvería a estar en el panorama.

Juan Fernando Quintero no seguiría en River Plate

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, la continuidad de Juan Fernando Quintero en River Plate se definiría hasta finalizar su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

En caso de no continuar en River Plate, no seguiría en el fútbol argentino.

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¿Qué hay en el panorama para Juan Fernando Quintero?

El periodista citado afirmó que habría un equipo de la MLS interesado en contar con Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el panorama de la Liga BetPlay saldría a flote, para contar una vez más con el mediocampista.

Millonarios, Junior e Independiente Medellín serían los equipos que estarían interesados en contar con los servicios de Juan Fernando Quintero, pese a que no hay un contacto u oferta formal.