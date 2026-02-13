Juan Fernando Quintero regresó al millonario y ahora es una voz autorizada, siendo uno de los capitanes del equipo, en la zona mixta el mediocampista colombiano habló de la dura situación que vive River Plate.

River Plate: segunda derrota del equipo de Juan Fernando Quintero, Gallardo fue expulsado

El equipo de la banda cruzada profundizó su mal momento y sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo Apertura al perder 1-0 en su visita a Argentinos Juniors, el Millonario llegaba al estadio Diego Maradona, en Buenos Aires, con la misión de mejorar después de la pálida imagen que dejó hace unos días en el Monumental, cuando Tigre lo aplastó con un 4-1 histórico, pero ante Argentinos no sólo no ganó, sino que retrocedió otro paso y prolongó su caída.

En medio de una floja actuación colectiva, repleta de puntos bajos, el desconcierto arrastró al entrenador Marcelo Gallardo, expulsado antes de terminar el primer tiempo por aplaudir de manera irónica al árbitro Andrés Merlos, que no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Para colmo, el Millonario terminó el encuentro con diez jugadores, porque el defensa Juan Portillo, que entró a los 75 minutos, debió dejar la cancha enseguida por una lesión en una rodilla en la primera acción en la que participó, después de que ya se habían hecho los cinco reemplazos.

River tendrá otra oportunidad para tratar de levantar cabeza el martes próximo, cuando se enfrente con el modesto Ciudad de Bolívar, de la tercera división, por la etapa inicial de la Copa Argentina.

Autocrítica de Juan Fernando Quintero: "Este no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas"

En la zona mixta el colombiano hizo autocrítica sobre la actuación contra Argentinos: “Es difícil. Dimos ventaja y bueno, nos cobraron. Creo que de alguna u otra forma este no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que es dentro del juego Y bueno, creo que no hay más palabras”.

Marcelo Gallardo fue expulsado, pero igual tuvo un llamado de atención a sus jugadores: “Siempre nos exige, creo que quiere que hagamos lo que nos estaba haciendo fuerte las primeras fechas, ya la segunda fecha que perdemos. En River no puede pasar esto y bueno, nosotros como jugadores nos hacemos cargo realmente, porque no estamos haciendo lo que realmente veníamos haciendo y bueno el rival nos cobró, hizo un buen trabajo y bueno, al final creo que este es el resultado”.