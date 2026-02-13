Frank Fabra responde por el video donde canta: "ole mi Nacional"

Frank Fabra quedó envuelta en polémica tras la viralización de un video en el que el lateral aparece entonando cánticos alusivos a Atlético Nacional, clásico rival de Independiente Medellín. En su presentación oficial se refirió al clip.

Independiente Medellín presentó oficialmente al lateral Frank Fabra

El registro, compartido masivamente en redes sociales, muestra al exjugador de Boca Juniors cantando el tradicional “Olé, olé, mi Nacional” en una calle de Medellín. En las imágenes también se observa a Cristian Arango, refuerzo verdolaga.

Aunque versiones extraoficiales señalan que el video habría sido grabado en diciembre de 2025, su difusión coincide con la etapa final de las negociaciones entre Fabra y el DIM.

El hecho se dio antes de la contratación del jugador, a través de plataformas digitales, aficionados y sectores de la barra organizada pidieron a la dirigencia frenar la contratación, al considerar el hecho como una falta de respeto en medio de la histórica rivalidad paisa. Fabra ya vistió la camiseta del Medellín en 2015, paso que impulsó su salto al exterior.

En su presentación oficial el jugador se le preguntó: “El tema del video. Cuéntenos un poquito el contexto de eso. ¿Fue antes? ¿fue después? ¿En qué momento se realizó? Porque la gente, sobre todo el hincha de Medellín está incómodo, entre comillas, precisamente por lo que se vio en redes sociales. ¿Y qué tiene usted para decirle como jugador? “.

Fabra respondió inmediatamente: “No, primero que todo, eso fue en diciembre a una ‘marranada’, a un amigo que la verdad que siempre voy todos los años. Fue un contexto muy distinto a lo que es en sí el fútbol. Creo que fue un momento extendido con amistades, con amigos en los cual no estaba pendiente del fútbol”.

Frank Fabra habló sobre el video: "me hago responsable del video que salió, pero no queda más que ahí"

El jugador prosiguió: “lo del video, todo mundo sabe, mis dos hermanos son hinchas de Medellín. Yo no soy hincha de Medellín, pero tampoco soy hincha del otro equipo, solamente fue un momento que pasó, así que es un momento en el cual estoy con amistades y queda ahí”.

El ex Boca Juniors asumió la responsabilidad: “ya sabíamos que no era nada que tenía que ver con el fútbol, y son momentos que pasan, pero que también hacen tomar responsabilidad, respeto lo que pueda decir todo mundo, pero me hago responsable del video que salió, pero no queda más que ahí, estoy en el lugar que quiero estar”.