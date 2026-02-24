Cuadrado volvió a jugar con el Pisa: impresionante cifra de días lesionado

Cuadrado volvió a jugar con el Pisa luego de superar otra lesión muscular, el colombiano jugó contra su exequipo, la Fiorentina, estuvo presente 28 minutos de juego, una derrota por la que el jugador de la Serie A se manifestó en redes sociales, la noticia, su regreso luego de no jugar desde el 2025.

Juan Guillermo Cuadrado, desde el 2024, dónde arrancó lesionado, suma 355 días lesionado

Juan Guillermo Cuadrado estuvo tentado de volver al fútbol colombiano, desde que arrancaron las eliminatorias el mediocampista estuvo al margen de la Selección Colombia, casi dos años en donde no se pudo consolidar, luego de su breve paso por el Inter y Atalanta, desembocando el en recién ascendido, Sporting Pisa.

El mediocampista comenzó la temporada, en agosto, con el equipo recién ascendido en Italia, desafortunadamente ha tenido que partir en los últimos años por la reincidencia en las lesiones, mismas que le prohibieron tener un puesto en la Selección Colombia.

Lesiones de Juan Guillermo Cuadrado desde el 2024: comenzó ese año lesionado en el Inter

Irritación del tendón de Aquiles: 14 días - Inter

Irritación del tendón de Aquiles: 43 días - Inter

Irritación del tendón de Aquiles: 6 días - Inter

Cirugía del tendón de Aquiles: 117 días - Inter

180 días en el Inter.

Cansancio muscular: 9 días - Atalanta

Problemas musculares: 9 días - Atalanta

Lesión del músculo flexor de la pierna: 21 días - Atalanta

Lesión del músculo flexor de la pierna: 21 días - Atalanta

Lesión del músculo flexor de la pierna: 20 días - Atalanta

80 días en Atalanta

Cansancio muscular: 8 días - Pisa Sporting

Lesión en el muslo: 87 días - Pisa Sporting

95 días en Atalanta.

El jugador no disputaba un partido oficial desde noviembre de 2025, cuando participó en el triunfo ante Cremonese. La lesión en el muslo lo dejó al margen durante más de tres meses.

Cuadrado se perdió doce encuentros mientras completaba su proceso de recuperación. Aunque ya había sido convocado en partidos anteriores, recién ahora volvió a tener minutos en competencia.

Tras la derrota, el colombiano publicó un mensaje en sus redes sociales, aludiendo al resultado del equipo; sin embargo, una pequeña para el colombiano que regresó a jugar luego de dos años muy fuertes: "No fue el resultado que queríamos, pero vamos a seguir luchando con FE hasta el final porque mientras haya vida hay esperanza".