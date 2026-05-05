Juan Guillermo Cuadrado decepcionó: señalado por descenso del Pisa

Juan Guillermo Cuadrado sumó una temporada más en la Serie A, donde no aportó lo deseado al Pisa, teniendo en cuenta que su elenco selló el descenso a la Serie B, a falta de 3 partidos para finalizar el campeonato. Esto contrasta con lo que han sido sus años anteriores en el fútbol italiano, siendo el colombiano más destacado en la Serie A.

Atrás quedó su paso por la Juventus, donde conquistó todo a nivel local, llegando a ser uno de los capitanes del su equipo. Además, al dar ese salto al Inter de Milán, también se coronó campeón de la Serie A. Llegó al Pisa con todos los pergaminos, pero el tema de las lesiones (que lo afectaban desde su época en el Inter) no le permitieron brillar.

Al inicio de temporada había expectativa, ante el nuevo proyecto y la ilusión de tener a un jugador como el ‘panita’, dicho en las palabras del director general del Pisa, Giovanni Corrado “Albiol y Cuadrado tendrán que ser los mentores de un grupo muy joven. La calidad humana del equipo es muy alta, y dos jugadores como ellos realzan aún más este valor”.

¿Se cierra la etapa de Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa?

La influencia de Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa, no fue la esperada. Lesiones que truncaron su paso allí no le permitieron mostrar todo su potencial y ante esto, su renovación de contrato parece lejana.

Ante esto, el medio Tutto Mercatto, publicó unas palabras ante el nivel de Juan Guillermo Cuadrado “El extremo colombiano tuvo una trayectoria similar, aunque disputó algunos partidos más: Cuadrado jugó 16 partidos de la Serie A en total, la mayoría en la primera mitad de la temporada. Luego, una lesión en el muslo lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses, su regreso en la jornada 26 y un nuevo problema muscular afectaron su rendimiento y minutos de juego. Dos apuestas poco acertadas que impactaron negativamente la difícil temporada del Pisa, que culminó con el descenso”.

Lea también Juan Guillermo Cuadrado confía en la Selección Colombia y Néstor Lorenzo

Los números de Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa

Juan Guillermo Cuadrado ha disputado un total de 19 partidos con el Pisa, contando todas las competiciones, con 3 goles anotados.