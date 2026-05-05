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Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debe tomar radical decisión con su futuro ¿Vuelve al FPC?

Juan Guillermo Cuadrado, con 37 años, analiza su futuro como profesional.
Daniel Zabala
Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa
Juan Guillermo Cuadrado en el Pisa // Pisa

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado no tuvo una buena temporada 2025/2026, después de que su equipo el Pisa perdiera la categoría y descendiera de la Serie A de Italia a la Serie B.

Los negriazules no pudieron brillar en la campaña al ubicarse en la última posición con 18 puntos, después de solo dos victorias, 12 empates y 21 derrotas.

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El futuro de Juan Guillermo Cuadrado

Tras confirmarse el descenso del Pisa, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado analiza su futuro, teniendo en cuenta que su contrato con el equipo italiano está pactado hasta el 30 de junio de 2026.

Con 37 años, Cuadrado solo pudo disputar 17 partidos, en los cuales fue titular en dos ocasiones y sumó 462 minutos.

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El colombiano tan solo marcó un gol y no dio asistencias en la Serie A.

¿Qué pasará con Juan Guillermo Cuadrado?

Luego del descenso del Pisa y a días de que se termine su contrato, Juan Guillermo Cuadrado está analizando su futuro, ya que pretendería continuar con su carrera profesional.

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Antes de firmar por el Pisa, el colombiano contó con ofertas de México, Brasil, la MLS y de otros clubes de Italia.

Adicionalmente, Juan Guillermo Cuadrado ha despertado interés en equipos del Fútbol Profesional Colombiano, que lo pretenderían como refuerzo.

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