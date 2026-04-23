Juan Guillermo Cuadrado confía en la Selección Colombia y Néstor Lorenzo

Para nadie es un secreto que la actualidad de la Selección Colombia tiene preocupados a todos los seguidores de la tricolor, pues la presentación contra Croacia y Francia desinfló todas las esperanzas de los aficionados a pelear la Copa del Mundo.

A pesar de la actualidad de la Selección Colombia, uno de las personas que todavía confía en el proceso de Néstor Lorenzo es Juan Guillermo Cuadrado, referente del combinado nacional, que confía en sus excompañeros y en el proceso del argentino en la Copa del Mundo.

Juan Guillermo Cuadrado y voto de confianza a Néstor Lorenzo

En entrevista con ESPN, Juan Guillermo Cuadrado se refirió a la actualidad de la Selección Colombia y dejó claro que el combinado nacional hará una buena presentación en la Copa del Mundo, pues reconoce el trabajo que ha realizado el cuerpo técnico desde su llegada.

“Yo le creo al profe y a todo el cuerpo técnico que está detrás de él. Sé cómo trabajan, el esfuerzo, hasta las horas tardes que trabajan planificando los entrenamientos. He estado en ese entorno y sé que el profe es una persona muy inteligente, planea muy bien los partidos”, aseguró el jugador del Pisa.

Además, agregó: “Sé que en estos últimos dos partidos no se vio tan bien; venían muchos jugadores que no estaban a su 100%, pero confío totalmente porque van a tener ese tiempo para poder ajustar bien la táctica que el profe va a utilizar y se verá una selección organizada”.

Juan Guillermo Cuadrado, referente autorizado para hablar de la FCF

Cabe mencionar que Juan Guillermo Cuadrado estuvo en el proceso de Néstor Lorenzo en el inicio, pero lastimosamente, las lesiones hicieron que el antioqueño se fuera alejando del proceso Lorenzo, haciendo que perdiera un puesto en las Eliminatorias Sudamericanas.

Vale recordar que Juan Guillermo Cuadrado estuvo muy cerca de regresar a la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, pero una lesión impidió que el antioqueño volviera al equipo nacional, donde sin ninguna duda es uno de los grandes referentes de los últimos años.