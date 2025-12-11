Juan Pablo Vargas, exMillonarios, ya debutó con su nuevo equipo

Juan Pablo Vargas ya tuvo su primer partido con su nuevo equipo tras su salida de Millonarios. La información fue confirmada por el periodista Mariano Olsen, quien aseguró que el jugador no solo firmó contrato con el Puebla de México, sino que además debutó en un amistoso a puerta cerrada en la sede del club.

¿Por cuánto tiempo firmó Juan Pablo Vargas con Puebla?

Según Olsen, Vargas estampó su firma en un vínculo inicial por un año, con la opción de extenderlo por una temporada más, dependiendo de su rendimiento y de la decisión de ambas partes.

Aunque el partido de preparación no tuvo acceso a público ni prensa, el debut del zaguero se dio de inmediato, aprovechando su buena condición física tras cerrar el año competitivo en Colombia.

En las próximas horas, el Puebla publicará oficialmente la llegada del futbolista de 30 años a través de sus redes sociales, donde se espera que el club comparta imágenes del costarricense con su nueva camiseta.

Vargas, internacional con la Selección de Costa Rica, cierra así un ciclo de seis temporadas en Millonarios, donde fue campeón de Liga, Copa y Superliga, además de convertirse en referente de la defensa azul.

Trayectoria de Juan Pablo Vargas

Antes de llegar al fútbol colombiano, el tico pasó por Deportes Tolima, Herediano y Belén, equipos donde consolidó su trayectoria profesional.

Ahora, el defensor buscará recuperar su mejor nivel en la Liga MX, especialmente después de un 2024 y 2025 en los que perdió protagonismo en Millonarios.

Su llegada a Puebla representa un nuevo comienzo y una oportunidad para volver a ser protagonista tanto en su club como en la selección tica.