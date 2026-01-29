JuanFer Quintero ilusiona a River y da alternativa a la Selección Colombia: "jugador de otra clase"

Juan Fernando Quintero está disfrutando de un brillante inicio de temporada 2026 al haber celebrado dos victorias con River Plate en las primeras jornadas del fútbol argentino.

En la noche del jueves 28 de enero, el mediocampista colombiano se ratificó como la gran figura del equipo de la banda cruzada al marcar los dos goles del triunfo 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de local en el estadio Más Monumental.

JuanFer celebró en el minuto 40 al abrir el marcador con un soberbio tiro libre.

El colombiano también marcó el 2-0 en el segundo tiempo, después de una jugada colectica que definió con un certero remate dentro del área.

Juan Fernando Quintero brilló NO solo por sus goles

Al margen de las anotaciones, Juan Fernando Quintero fue reconocido como la gran figura de River Plate y además recibió una calificación de nueve puntos por el rendimiento demostrado durante todo el partido.

Al colombiano se le destacó por la posición que ocupó en el terreno de juego, ya que no estuvo tan retrasado en la mitad de la cancha y se posicionó mucho más cerca del área rival.

"Juanfer es el que llega a buscar el pase atrás de Colidio, no el que se retrasa a la mitad de la cancha para lanzar. Dueño de equipo, capitán, Quintero tuvo un partido de 9 puntos, de figura. Por no ponerle 10. Él ganó el partido y es un jugador de otra clase, de otra dimensión. Si este va a ser Quintero, esta versión que vimos anoche contra Gimnasia, prepárense", describió TyC Sports sobre el mediocampista.

La nueva posición y capitanía de Quintero ha generado ilusión en los aficionados de River Plate con ver un mejor rendimiento y aporte del colombiano.

La Selección Colombia se ilusiona con Quintero

Lo hecho por Juan Fernando Quintero en las primeras fechas de la liga de Argentina ha generado ilusión en la Selección Colombia con la que podría ser la nueva posición del mediocampista en el equipo nacional.

Y es que ver a JuanFer jugando mucho más adelantado, en una zona en la que generaría mayor peligro, podría ser clave si así lo requiere el entrenador Néstor Lorenzo.