Kendry Páez recibió advertencia de Quintero en River Plate: “Que sepa...”

Una de las grandes novelas en el mercado de fichajes tiene que ver con el futuro de Kendry Páez y lo que podía ocurrir con el préstamo del Chelsea con el Racing de Estrasburgo o las posibilidades que podía tener el ecuatoriano. Los ‘Blues’ se llevaron al entrenador del club francés, Liam Rosenior y se especulaba que Kendry podía salir de Francia.

Efectivamente, Racing buscó su salida, mientras que el Chelsea también esperaba cortar el vínculo y definir otro préstamo, posiblemente a un club de la Premier League o de la Championship. Ipswich Town le bajó el dedo a la posibilidad, y el Bournemouth que lo tuvo en carpeta terminó fichando a Rayan del Vasco da Gama.

De esa manera, Europa le cerró las puertas a Kendry Páez. Los londinenses buscaron todos los escenarios posibles y terminaron confirmando un nuevo préstamo a Sudamérica. El ex Independiente del Valle jugará la Copa Sudamericana con River Plate.

EL AVISO QUE LE HIZO JUAN FERNANDO QUINTERO A KENDRY PÁEZ

En ese sentido, César Luis Merlo afirmó que las condiciones del préstamo pasaban por una cesión de 18 meses sin cargo ni con opción de compra. River Plate tendrá derechos en caso de que vendan al ecuatoriano en un futuro y que el viaje con destino a Argentina se iba a producir este mismo jueves 29 de enero.

Como uno de los capitanes, líder y referente de River Plate, Juan Fernando Quintero le dio la bienvenida al juvenil de 18 años después de no contar con la regularidad deseada en Racing de Estrasburgo. Pese a destacar las cualidades del mediocampista, le hizo una advertencia.

De Kendry Páez se habló mucho de su actitud en Francia y de cosas extradeportivas. Juan Fernando Quintero fue claro en hacerle saber a qué institución llegó, “es un equipo muy grande, que sepa a dónde viene. Nosotros vamos a arropar a todo el que llegue, para que se sienta bien, cómodo, que fluya y que demuestre todo su talento. Creo que es un jugador con muy buenas cualidades y que nos viene muy bien. Es el mejor lugar para él”.

En esta nueva oportunidad para Kendry Páez, el volante sabe que tiene que convencer y demostrar, especialmente en un equipo tan grande como lo es River Plate. La necesidad pasa por tener regularidad y estar en la vitrina del Chelsea en un futuro para poder regresar a Londres en busca de ganarse su lugar en la cancha.

Kendry Páez debe también centrarse solo a las cosas deportivas para no seguir dando de qué hablar en el ojo de todo el mundo por las polémicas que ha tenido en la selección de Ecuador y hace unos meses con el Racing de Estrasburgo. Habrá que esperar qué rol tendrá el ecuatoriano de 18 años en la nómina riverplatense.

Marcelo Gallardo decidirá en qué partido alinear a Kendry Páez, dado que el volante viene de pocas actuaciones en Europa con el Racing de Estrasburgo. El ex Independiente del Valle espera encontrar su mejor versión para regresar a Europa en un futuro. Sus derechos deportivos seguirán perteneciendo al Chelsea.