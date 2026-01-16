Juanito Moreno, exarquero de Millonarios, fichó por nuevo equipo en Uruguay

Uno de los jugadores que hizo parte de la plantilla de Millonarios cuando el equipo ‘embajador’ resultó campeón de la Liga BetPlay 2023-I fue el arquero Juanito Moreno, recordado guardameta que surgió en las divisiones menores del cuadro ‘albiazul’ y que después de 4 años militando allí se despidió de la institución en enero de 2024.

El portero antioqueño se fue de Millonarios para probar suerte en el Real Cartagena buscando sumar más minutos en la cancha, sin embargo, en el equipo ‘heroico’ no duró mucho tiempo y después de quedar sin equipo durante 6 meses se fue al fútbol del extranjero en febrero de 2025 para atajar en el club Miramar Misiones de la Primera División de Uruguay.

Juanito Moreno cambia de club en Uruguay

Luego de casi un año atajando en Miramar, el guardameta antioqueño de 26 años ha firmado contrato con otro club del fútbol uruguayo, así lo dio a conocer el periodista Mariano Olsen en sus redes sociales, publicando una fotografía de Moreno cerrando su vinculación con el equipo Cerro Largo.

El conjunto uruguayo vio potencial en el portero colombiano y decidió incorporarlo a su plantilla, así que Moreno sale de Miramar con anticipación, pues Juanito tenía contrato hasta junio de 2026 con esa institución.

Los números de Juanito Moreno en Miramar Misiones de Uruguay

El portero que se supo ganar el cariño de los hinchas de Millonarios con su entrega, entusiasmo y apoyo al equipo pese a su constante suplencia, alcanzó a disputar 18 partidos con Miramar Misiones, recibiendo un total de 31 goles y solo pudo sacar su valla en cero durante tres oportunidades, sin embargo, se debe tener en cuenta que el conjunto donde atajaba es de los más modestos de la Primera División de Uruguay.