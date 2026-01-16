[Video] Teófilo Gutiérrez insultó a Rodallega en la ida de la Superliga BetPlay

El delantero Teófilo Gutiérrez fue protagonista de una nueva polémica durante la final de ida de la Superliga BetPlay entre Junior FC e Independiente Santa Fe, disputada el pasado jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El compromiso, que marcó el inicio oficial de la temporada 2026 para ambos equipos, terminó igualado 1-1, resultando un juego con momentos de alta tensión y varios episodios que se robaron la atención más allá del resultado.

Santa Fe se fue arriba en el marcador al minuto 45+6, en la última jugada del primer tiempo, gracias a una anotación de Hugo Rodallega, quien aprovechó un error defensivo de Junior para definir con categoría frente al arquero.

Junior reaccionó en la segunda parte y logró el empate al minuto 73, cuando Teófilo Gutiérrez apareció en el área para convertir el 1-1, desatando la celebración del público local en el Metropolitano.

Teófilo había ingresado al terreno de juego al minuto 53, proveniente del banco de suplentes, y apenas entró asumió un rol protagónico al colocarse la cintilla de capitán que dejó Yimmi Chará tras su salida.

El insulto de Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega

Fue precisamente en ese momento cuando se produjo el hecho que generó controversia, ya que mientras se ajustaba la banda de capitán, Teófilo Gutiérrez lanzó un insulto dirigido a Hugo Rodallega, diciéndole: “estás hablando mucho, cagón”.

Pese a la provocación verbal, Rodallega optó por no engancharse en la discusión y le restó importancia al comentario, manteniendo la concentración en el desarrollo del compromiso.

El cierre del partido también fue adverso para Teófilo, quien terminó expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla, esta última por simular una falta en el área cuando quedó mano a mano con el arquero de Santa Fe.

Con este panorama, la serie queda abierta de cara al partido de vuelta de la Superliga BetPlay, que se disputará el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín de Bogotá, donde se definirá el primer campeón del fútbol colombiano en 2026.