"Hay ofertas de Argentina, de Estados Unidos y de Colombia", dijo Guillermo Arango en La FM Más Fútbol sobre las posibilidades de mercado que tiene James Rodríguez, quien salió del Club León hace varias semanas y todavía no encuentra un destino.

Hasta el momento no se conoce cuál es el equipo de la liga Betplay que le hizo la propuesta al '10' de la selección Colombia, pero lo que dice el periodista de RCN es que al jugador no le interesa estar en el FPC, por lo que las siguientes horas serán cruciales para que tome una decisión.

Por su parte, Arango también afirmó que los equipos de Argentina son dos grandes, pero no River Plate ni Boca Juniors.

Con este panorama claro, todo apunta a que James sigue interesado en estar en el fútbol norteamericano, pues allí está viviendo su hija y es la próxima sede para el Mundial del 2026.

Hasta el momento no hay más información, pero poco a poco empieza a perfilarse el próximo club de este jugador, quien ya parece tener de costumbre cambiar su rumbo al finalizar cada temporada.

