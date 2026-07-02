Jugador de Besiktas ya entrena con Internacional de Bogotá como su nuevo fichaje

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de la mejor manera y junto con ello Internacional de Bogotá se convierte en uno de los protagonistas, tal como lo hizo en el semestre de apertura.

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Élan Ricardo se formó en La Equidad, actualmente, Internacional de Bogotá, fue vendido al Besiktas y estuvo en calidad de préstamo en el Athletico Paranaense en donde sumó minutos en estos últimos meses, sin embargo ahora todo parece indicar que volvería a casa para el semestre de clausura.

Élan Ricardo ya entrena con Internacional de Bogotá

El mediocampista barranquillero ha dado bastante de qué hablar desde que debutó como futbolista profesional en la temporada 2022 con tan solo 18 años, ya que cuando pareció que su futuro sería bastante prometedor al dar el salto al fútbol de Europa, empezaron a llegar también las lesiones y la falta de minutos.

Élan Ricardo regresó al FPC para jugar con Deportes Tolima en condición de préstamo por seis meses sin opción de compra.

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Sin embargo, en el conjunto 'pijao' también se vio envuelto por el tema de las lesiones y no tuvo mayor protagonismo, pero aún así volvió a despertar el interés del club que le abrió las puertas desde un principio.

Internacional de Bogotá quiere contar nuevamente con el mediocampista y, según se habría dado a conocer tras la finalización de su contrato con Tolima, ya estaría entrenando en Bogotá poniéndose al día para el nuevo semestre.

¿Cómo le fue a Élan Ricardo con Tolima?

Tras su regreso desde Besiktas, Ricardo solamente tuvo la oportunidad de jugar 10 partidos, uno de ellos en Copa Libertadores, para un total de 295 minutos dentro del terreno de juego.