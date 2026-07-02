Cali descartó fichaje top y reveló las posiciones que ficharán para el 2026-II

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

Deportivo Cali todavía no ha confirmado mayores novedades en el mercado de fichajes para un segundo semestre del 2026 que tendrá que reivindicarse por los anteriores fracasos sin poder sellar las clasificaciones para las fases finales. Evidentemente, hay mucho que cambiar empezando desde la zaga defensiva hasta los delanteros.

Las bajas que ha sufrido el Cali en los últimos meses han sido en su mayoría por defensores como Andrés Correa, Julián Quiñones, entre otros. Sin duda alguna, la zaga defensiva es una de las grandes prioridades. El equipo dirigido por Rafael Dudamel descartó a un referente del Junior de Barranquilla y anunció las posiciones que son prioridades.

YIMMI CHARÁ FUE DESCARTADO Y LAS PRIORIDADES DEL MERCADO

Uno de los rumores que salió en los últimos días tiene que ver con el nombre de Yimmi Chará que podía salir del Junior de Barranquilla tras el bicampeonato. La posibilidad podía estar en Valle del Cauca con la presencia del América o el Deportivo Cali interesados.

Sin embargo, de acuerdo con la información por parte de Alexis Rodríguez, los directivos del Deportivo Cali no estarían interesados en contratar a Yimmi Chará para el segundo semestre del 2026. Lo último que se mencionó del futuro de Chará es que cumplirá su contrato con el cuadro atlanticense que finaliza en diciembre de este año.

Esta información desmiente cualquier posibilidad de que uno de los capitanes del Junior de Barranquilla llegue al Deportivo Cali para este segundo torneo del año. El cuadro verdiblanco nunca lo ha tenido en la órbita. Rafael Dudamel trabaja en concretar tres fichajes claves.

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Ante las salidas que ha tenido el Cali empiezan a salir opciones y las posiciones que buscarían en el mercado de fichajes. Se trata de tres prioridades. La primera, un defensor central ante las salidas de Julián Quiñones y de Felipe Aguilar, un lateral y un extremo.

Kalazán Suárez llegó a un principio de acuerdo y será nuevo lateral de la institución azucarera. Por la banda izquierda se habla de Edwin Velasco que Rafael Dudamel dirigió en su etapa en el Deportivo Pereira.

LAS RENOVACIONES DEL CALI EN MEDIO DEL MERCADO DE FICHAJES

En los últimos días, el Cali ya había definido la salida de algunos de sus jugadores. Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

Además de estas tres bajas del cuadro azucarero, se suman también las de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá. La zaga defensiva que se debilita por las salidas de Luis Orejuela y Quiñones, lateral y defensor central. También la novedad de no haber llegado a un acuerdo con Andrés Correa ni Felipe Aguilar.

Cali ofrece seis meses para los jugadores que busca renovar y Fabián Viáfara y Avilés Hurtado llegaron a un acuerdo para seguir en este segundo semestre en la institución. El vínculo del lateral derecho y del delantero será hasta finales del 2026 a la espera de las decisiones que pueda tomar el elenco azucarero para el 2027.

De esa manera, Avilés Hurtado y Fabián Viáfara lograron asegurar la continuidad en la institución azucarera para los siguientes seis meses. Los verdiblancos cuentan con un goleador, referente y capitán para el segundo semestre, al igual que con la explosividad del lateral derecho.