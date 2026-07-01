Nicolás Benedetti volvería a la Liga BetPlay: dos grandes lo quieren fichar

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

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Uno de los jugadores que más llama la atención en estos momentos es nada más ni nada menos que Nicolás Benedetti. El vallecaucano de 29 años parece que no seguirá en España con Las Palmas y todo indica que podría recalar nuevamente en la Liga BetPlay.

A partir del momento en el que Las Palmas anunció que el mediocampista no seguirá en el club, aparecieron algunos interesados de la Liga BetPlay que sueñan con traer al jugador que pasó por el América y Mazatlán de México. De hecho, ya hay dos elencos que quieren contar con el ‘Poeta’.

LOS DOS CLUBES QUE SE INTERESARON EN NICOLÁS BENEDETTI

La Liga BetPlay arranca pronto y el mercado de fichajes parece atractivo en estos momentos. Nicolás Benedetti podría dar una calidad de más en cualquier institución y por esto, ya hay interesados desde Colombia para convencer al vallecaucano que saldrá de Las Palmas.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que el Deportivo Cali en un posible regreso del mediocampista tras cumplir su etapa en Europa y en el exterior. Los azucareros apenas anunciaron a Kalazán Suárez con el que tienen preacuerdo y que en próximas horas podría confirmarse.

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Además, es un viejo conocido del Cali. Surgido en las juveniles del elenco vallecaucano, Nicolás Benedetti se asoma nuevamente para regresar a la institución que le dio la oportunidad de formarse y de saltar al balompié internacional con América y Mazatlán.

De acuerdo con la información de Harold Caicedo en Zona Libre de Humo, el Cali tiene la intención de ofrecerle un contrato de seis meses a Nicolás Benedetti. El volante no iba a ser tenido en cuenta por Las Palmas y desde hace un mes estaría en conversaciones con los azucareros.

El otro club que se asomó en la intención de contar con Nicolás Benedetti es el Deportivo Independiente Medellín, según algunas versiones de medios como Futbolete que afirman que es del interés de Luis Amaranto Perea como una opción para mejorar la creación.

En estos momentos, el club tiene a Daniel Cataño y quieren ponerle más competencia al antioqueño en esa posición. Nicolás Benedetti sería el elegido, pero no está solo, dado que el Cali también pisa fuerte en la posibilidad de contar con el ‘Poeta’ con un contrato por los próximos seis meses.

LAS PALMAS ANUNCIÓ LA SALIDA DE NICOLÁS BENEDETTI: EL FICHAJE CON MENOS MINUTOS

Nicolás Benedetti no tuvo la mejor suerte durante su etapa en Europa con la Unión Deportiva Las Palmas. Llegó desde México a aportar con lo hecho en América y en Mazatlán como sus dos experiencias internacionales, pero en España no tuvo la posibilidad de encajar.

Y es que, en el comunicado de la página udlaspalmas.net escribieron que, “el mediocentro colombiano abandona la Unión Deportiva Las Palmas sin haber alcanzado ni siquiera los noventa minutos de juego. Andy Pelmard y Hernâni disfrutaron de más minutos que Nicolás Benedetti”.

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Posteriormente, indicaron que, “el colombiano se despide de la Unión Deportiva Las Palmas tras acabar su contrato y lo hace siendo el jugador que menos minutos ha jugado de todos los fichajes que Luis Helguera ha realizado desde que es director deportivo de la entidad grancanaria desde marzo de 2020 en el mercado de invierno, donde ha hecho trece incorporaciones.

Nicolás Benedetti únicamente disfrutó de 68 minutos en cinco partidos. Otros casos con escasez de minutos fueron Hernâni, que llegó en el mercado de invierno de la temporada 2021-2022 y que disputó 92 minutos en cinco partidos. Hace ya dos temporadas, en la 2024-2025 que acabó con Las Palmas en descenso, Andy Pelmard jugó únicamente cuatro partidos, pero sumó 204 minutos”.