¿Y si no era Millonarios? Rodrigo Contreras confesó los equipos que lo buscaron

Rodrigo Contreras es el hombre del momento, el goleador de Millonarios acapara los principales medios deportivos del país, luego del doblete que sirvió para la eliminación de Nacional y clasificación de los embajadores a la fase de Grupos de la Sudamericana, el argentino reveló a qué equipos estuvo a punto de llegar.

Contreras habló de Ospina: "sabía que el arquero tiene que estar muy arriba por el tema de los contragolpes"

Sobre el gol el delantero de Millonarios aseguró: “Sí, sí, ya lo había intentado en el torneo, me la sacó el arquero en el torneo con que fue con Llaneros, que después me terminó lesionando, lo intenté en cancha, la sacó de arquero y en el partido, como lo dije ahora veces, se me vino una imagen a la cabeza de que se podía dar, ya lo había mirado”.

En diálogo con SportsCenter el artillero aseguró que Ospina jugaba adelantado: “Nacional juega con su central muy arriba, porque ellos tratan de generar juego también y sabía que el arquero tiene que estar muy arriba por el tema de los contragolpes, para poder cortar una jugada y bueno, justo la pelota quedó ahí dividida y me queda a mí y cuando engancho lo miró que estaba adelantado y paté y bueno, por suerte entró y fue un lindo gol”.

Millonarios ha logrado una tranquilidad luego de la llegada de Fabián Bustos, ganando partidos importantes y remontando en la Liga: “los clásicos siempre hay que ganarlo, los clásicos se juegan de otra manera, no importa cómo venga cada equipo, los clásicos siempre son un partido aparte, el clásico con Santa Fe va a ser un lindo partido”.

Millonarios enfrenta a Chicó en La Independencia de Tunja: “tenemos que empezar a pensar en el partido del sábado que va a ser un partido muy difícil después tenemos otra vez el clásico nacional y ya después también vendrá la Copa sudamericana”.

Dos equipos del FPC sondearon al delantero argentino antes de que llegara a Millonarios

El tema de su llegada ha sido comentado por diferentes medios; sin embargo, su nivel futbolístico lo catapultan como uno de los extranjeros más importantes de esta Liga, el delantero reveló sus anterioes pretendientes: “No, bueno, yo había tenido la posibilidad el año pasado de venir a América de Cali, que me quisieron y bueno, también estaba lo del DIM, que salió a hablar ahora el director deportivo de ello”.

Acto seguido el argentino recalcó que definitivamente su llegada se dio por el director deportivo de Millonarios: “Mi llegada es exclusivamente, de Ariel. La verdad que es una gran persona. A mí me conocía de las inferiores de San Lorenzo, imagínate el conocimiento que tiene el fútbol, que sabe mucho, cuando él me llamó, la verdad que me mostró el proyecto que él llegaba al club, que quería que yo viniera, que era que yo llegue de la mano de él y la verdad que cuando empezó el proyecto y todo lo que él me comentó, no lo dudé”.

Inmediatamente explicó como se dio su llegada al cuadro embajador: “Yo tenía la posibilidad de quedarme en la U de Chile. Después no se hizo opción de la renovación y cuando fue que se venció el plazo, hablé con Ariel y dije Ariel, vamos a darle para adelante, quiero ir para allá, la verdad me gusta, me sedujo la opción de venir acá, estoy muy contento de estar en el club”.