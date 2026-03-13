Rivales de Millonarios en la Copa Sudamericana: ¿Cuándo debuta el embajador?

El reto de la Copa Sudamericana no es menor, hay posibilidades de clasificar a los octavos de final o en los play offs con el rival que venga desde la Copa Libertadores, Millonarios apunta a ser primero de grupo para avanzar directamente de ronda.

El equipo embajador quedó ubicado en el Bombo 2, lo que le impide enfrentarse a a los restantes siete equipos: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas F. C., Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

¿Cuándo inicia la fase de grupos de Copa Sudamericana para Millonarios?

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, mientras que las llaves de finales de eliminación directa hasta definir al campeón se efectuarán después de la Copa del Mundo.

Millonarios debutará como visitante frente al equipo que provenga del bombo 4, la primera fecha se disputará entre el 7 y el 9 de abril. La segunda jornada, el cuadro capitalino actuará como local, programada entre el 14 y el 16 de abril.

La tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril; mientras que la cuarta jornada se disputará del 5 al 7 de mayo. El cierre de la fase de grupos se disputará con dos compromisos exigentes: primero visitará al rival del bombo 1 entre el 19 y el 21 de mayo, y finalmente recibirá al equipo del bombo 4 entre el 26 y el 28 de mayo en El Campín.

¿Cuándo es el sorteo? Fecha y horario de la fase de grupos de Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana está programado para el jueves 19 de marzo, iniciando a las 6:00 p. m. de Colombia.

Para esta instancia se conformarán ocho grupos de cuatro equipos, los cuales serán distribuidos mediante cuatro bombos, organizados según la ubicación de cada club en el ranking Conmebol, criterio que busca equilibrar el nivel competitivo.

Finalmente, del Bombo 1 solo América de Cali no podría quedar en el mismo grupo del equipo capitalino, de resto se podría enfrentar contra: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia y Santos (América de Cali también pertenece a este bombo).

Del Bombo tres podrá enfrentar a: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello,Boston River, Montevideo C. T., Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

Y del bombo 4, a Alianza Atlético, Barracas, Riestra, Recoleta F. C., O’Higgins, Carabobo, Botafogo y Juventud de las Piedras.