Se vuelven a encender las alarmas en el fútbol colombiano por el estado de salud de una de las jóvenes figuras de Millonarios, el cual se encontraba en pleno partido y causó preocupación cuando se desplomó en medio del terreno de juego.

El volante del cuadro 'embajador' de la categoría Sub 20, Santiago Castrillón, se encontraba disputando el clásico ante Independiente Santa Fe cuando de repente cayó sin conocimiento en el campo y causó preocupación en sus compañeros, rivales y demás espectadores.

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Santiago Castrillón está hospitalizado: preocupación en Millonarios

Este triste acontecimiento ocurrió el sábado 21 de marzo a las afueras de la ciudad de Bogotá cuando se llevaba a cabo el clásico entre Santa Fe vs Millonarios por lasa categorías Sub 20. El '10' del cuadro 'embajador' comenzó su día y el respectivo partido como cualquier otro cuando de un momento a otro cayó en el terreno de juego.

Ello provocó conmoción en el duelo y los cuerpos de socorro ingresaron rápidamente al terreno de juego mientras se determinó el traslado en ambulancia hacia Clínica La Colina, en donde se llevaron a cabo procesos de reanimación y atención médica especializada.

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Sin embargo, para un mejor proceso de su recuperación, se habría determinado el respectivo traslado hacia la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá.

El fútbol colombiano está paralizado e incluso el propio Fabián Bustos aprovechó la victoria de Millonarios ante Once Caldas para enviarle un mensaje de recuperación y apoyo para su familia.

"Quiero mandar un mensaje para un jugador nuestro que tuvo un tema de salud importante en el partido, a Santiago Castrillón, es un chico que entrena con nosotros, que está todas las semanas y que Dios lo bendiga y lo siga recuperando; fuerza a su familia".

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René Higuita también envía mensaje al futbolista de Millonarios

Este hecho no pasó por desapercibido y llegó hasta uno de los referentes más grandes del fútbol colombiano, el ex guardameta, René Higuita, quien envió un mensaje de fortaleza para toda su familia e hizo una pequeña oración por su estado de salud.

"Mi solidaridad para el chico Santiago Castillón y para toda su familia , señor dale fuerza a su cuerpo, calma a su espíritu y luz a quienes lo están atendiendo en este momento".