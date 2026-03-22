Fabián Bustos se acordó de Nacional luego de la goleada de Millonarios a Once Caldas

Fabián Bustos destacó el trabajo de Millonarios luego de la goleada 1-4 sobre Once Caldas en Palogrande y valoró la manera en que su equipo ejecutó el plan de juego ante uno de los rivales más fuertes del campeonato. En rueda de prensa, el entrenador dejó claro que el triunfo no fue casualidad, sino el resultado de una preparación táctica acertada.

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Declaraciones de Fabián Bustos tras Once Caldas 1-4 Millonarios

El técnico argentino reconoció que desde antes del compromiso tenían identificado el potencial del cuadro blanco. “Sabíamos lo bien que juega Once Caldas y por eso era necesario estar muy concentrados para anularlos”, comentó Bustos, resaltando la disciplina con la que sus dirigidos afrontaron el partido en Manizales.

También consideró que Millonarios pudo haber tomado ventaja mucho antes en el marcador, debido a las opciones que generó durante el primer tiempo. “Si hubiéramos estado más finos, habríamos abierto el marcador antes”, afirmó el estratega, quien vio a su equipo superior en varios pasajes del encuentro.

Bustos remarcó que la victoria fue muy valiosa no solo por los tres puntos, sino por la calidad del rival y el escenario en el que se consiguió. “Fue una victoria importantísima y hubo un gran trabajo táctico de los jugadores”, dijo el entrenador, haciendo énfasis en la aplicación de sus futbolistas a lo largo de los 90 minutos.

Además, el DT subrayó que el balance del equipo en lo corrido del torneo es bastante positivo. “Llevamos diez fechas y hemos ganado siete de esos partidos”, expresó, dejando ver que Millonarios ha encontrado regularidad y se mantiene en una línea competitiva que lo tiene peleando en la parte alta de la tabla.

Fabián Bustos, DT de Millonarios, se refirió a Nacional

Bustos, entre esas diez fechas, incluyó la victoria ante Atlético Nacional en Medellín por la fase previa de Copa Sudamericana, pues comentó que se trató de un partido importantísimo, porque era de eliminación directa y en el plano continental.

En medio de ese buen momento, Bustos también resaltó que nadie tiene el puesto asegurado y que el nivel interno obliga a todos a sostenerse en buen rendimiento. “En el grupo hay mucha competencia”, manifestó, antes de elogiar el compromiso colectivo que existe hoy en la plantilla azul.

Sobre la propuesta futbolística, el entrenador señaló que Millonarios intenta sostener una identidad más allá del estadio o del rival que tenga enfrente. “Intentamos jugar de la misma forma, sea de local o de visitante”, dijo Bustos, quien además añadió: “Tenemos un grupo de jugadores que tiene claro cómo nos gusta jugar a nosotros”.

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Aun así, el técnico prefirió mantener la prudencia y no se adelantó a hablar de objetivos mayores en este punto del campeonato. “Vamos partido a partido, primero debemos asegurar nuestra entrada al grupo de los ocho”, comentó, dejando claro que el enfoque inmediato del club pasa por sellar la clasificación.

Finalmente, Bustos volvió a destacar la respuesta de los futbolistas que han tenido que asumir protagonismo en distintos momentos del torneo. “Está comprobado que los chicos que han entrado han estado a la altura”, concluyó el entrenador, satisfecho con una plantilla que volvió a responder y que salió fortalecida tras su contundente triunfo sobre Once Caldas.