Millonarios goleó a Once Caldas en Palogrande y tiene cerca la clasificación

Millonarios firmó una de sus mejores presentaciones del semestre y este sábado 21 de marzo goleó 4-1 a Once Caldas en el estadio Palogrande, por la decimotercera fecha de la Liga BetPlay. El cuadro embajador consiguió un triunfo especial, pues volvió a vencer al Blanco Blanco en Manizales luego de cinco años.

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El partido fue intenso desde el comienzo, con dos equipos que buscaron el arco rival, aunque durante buena parte del primer tiempo faltó precisión en la puntada final. Once Caldas intentó hacerse fuerte en casa, mientras Millonarios respondió con orden y apostándole a la velocidad en ataque.

Resumen de Once Caldas vs Millonarios

Cuando parecía que la primera mitad se iría sin goles, apareció una acción de gran factura para romper el cero. En el tiempo de adición, exactamente al 45+3', Beckham David Castro sacó un verdadero golazo para poner en ventaja al conjunto azul y golpear justo antes del descanso.

Ese tanto cambió el desarrollo del compromiso, porque Millonarios salió al segundo tiempo con más confianza y encontró rápido el segundo. Al minuto 58, David Mackalister Silva amplió la diferencia y empezó a encaminar una noche muy favorable para los dirigidos por el equipo capitalino.

Once Caldas no bajó los brazos y trató de reaccionar ante su gente. La respuesta llegó al 67', cuando Dayro Moreno descontó con un cobro de tiro libre, devolviéndole algo de ilusión al cuadro de Manizales en un momento en el que todavía parecía posible pelear por el empate.

Sin embargo, Millonarios supo responder a tiempo y evitó cualquier intento de remontada local. Al minuto 75, Rodrigo Contreras recibió un pase filtrado, definió con acierto y marcó el 3-1 parcial, una anotación que prácticamente sentenció el compromiso en Palogrande.

Ya con Once Caldas jugado al ataque y dejando espacios, la visita encontró una nueva oportunidad para ampliar la cuenta. Al 82', Andrés Llinás aprovechó un error en salida del arquero del equipo local y anotó el cuarto de la noche, sellando así la goleada azul en territorio caldense.

Posiciones de Millonarios y Once Caldas en Liga BetPlay

Con este resultado, Millonarios llegó a 20 puntos y se ubicó en la quinta posición de la Liga BetPlay, metiéndose de lleno en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Once Caldas, entre tanto, se quedó con 23 unidades y aparece en la tercera casilla del certamen.

Próximos partidos de Once Caldas y Millonarios

En la próxima fecha, Once Caldas visitará a Llaneros el domingo 29 de marzo a las 8:30 p. m. en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Por su parte, Millonarios volverá a jugar en Bogotá, donde será local frente a Fortaleza el lunes 30 de marzo en El Campín.