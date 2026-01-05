Jugador de selección de Ecuador se ofreció a gigante de Sudamérica: “Ojalá”

A falta de cinco meses para que se juegue la Copa del Mundo, Ecuador sigue dando de qué hablar en cada mercado de fichajes con futbolistas que han sido sondeados por grandes clubes de Europa y otros por equipos sudamericanos. Otros, por su parte, ya lucen consolidados como Enner Valencia en su regreso al Pachuca, Piero Hincapié titular en Arsenal o Moisés Caicedo.

Entre las dudas podría estar Pervis Estupiñán que no ha contado con regularidad en el Milan de Italia. Otro caso es el de Alan Minda, jugador que salió de Independiente del Valle al Círculo de Brujas en Bélgica y que ya suma varias presencias desde el 2024 con la selección absoluta en Copa América y en Eliminatorias sumando 12 presencias oficiales marcando dos goles.

Con 22 años y con una vida por delante, el delantero dejó claro su interés de reforzar a un gigante del continente sudamericano. Se ofreció a Boca Juniors y a los hinchas les gustó la posibilidad reaccionando a mensajes de aficionados ‘Xeneizes’ en la red social, Instagram.

ALAN MINDA SE OFRECIÓ A BOCA JUNIORS

En varias ocasiones, el nombre de Alan Minda ha sido acercado a la órbita de Boca Juniors. Más que interés de Juan Román Riquelme, el ecuatoriano es del gusto de los hinchas que siempre piden la posibilidad de contar con el actual futbolista del Círculo de Brujas de Bélgica.

Justamente, en los últimos días fue un aficionado el que se atrevió a escribirle propiamente al jugador ecuatoriano pidiendo su fichaje. Alan Minda no se quedó con los brazos cruzados y le contestó al seguidor con la posibilidad de llegar a Boca Juniors en algún momento.

Alan Minda recibió un mensaje que decía, “veníte a Boca, te esperamos con los brazos abiertos y serás titular en el Mundial 2026”. El atacante respondió, “jaja, ojalá hermano”. Sin duda alguna, este sería un gran fichaje por la experiencia del delantero de 22 años.









Boca Juniors en estos momentos busca armar un equipo sumamente competitivo para afrontar la Copa Libertadores de América que será el máximo objetivo para poder pelear de nueva cuenta por el título más importante en el fútbol de Sudamérica.

BOCA JUNIORS CENTRA SU OBJETIVO EN EL MERCADO

Aunque lo de Alan Minda es apenas un ofrecimiento del delantero, Boca Juniors mira otras alternativas en el mercado de fichajes. Una de ellas es nada más ni nada menos que el colombiano Marino Hinestroza de Atlético Nacional con el que ya entran en negociaciones.

Así las cosas, buscando a un extremo, la pelea podría estar entre Marino con el que ya hay negociaciones abiertas o tal vez hacerle caso a ese juego de hinchas y el ofrecimiento de Alan Minda para asegurar a un fichaje ideal para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.