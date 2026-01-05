Figura de la Selección Colombia se lesionó y activó las alarmas

Crystal Palace volvió a tropezar en la Premier League y la preocupación no solo pasó por el resultado. En la derrota 2-0 ante Newcastle, el equipo londinense vivió un momento de tensión luego de que Jéfferson Lerma tuviera que ser sustituido de urgencia tras un fuerte choque de cabezas en el primer tiempo.

Las Águilas atraviesan un bajón marcado en la temporada y ya suman varios partidos sin ganar en todas las competiciones, alejándose de los puestos que ilusionaban a inicio de campaña.

El golpe que obligó a la sustitución de Lerma

Lerma fue titular en el duelo correspondiente a la fecha 20 y volvió a desempeñarse como defensor, una posición en la que ha respondido pese a no ser la habitual. Sin embargo, su partido terminó antes de lo esperado.

Al minuto 38, en una disputa por un balón aéreo, el colombiano chocó fuertemente con Malick Thiaw, autor del segundo gol del Newcastle. Tras la acción, Lerma quedó visiblemente desorientado, por lo que el cuerpo médico y el técnico Oliver Glasner activaron de inmediato el protocolo por conmoción cerebral y ordenaron su sustitución.

El cambio permitió al Palace realizar una variante adicional, como lo establece el reglamento en estos casos y Jaydee Canvot ingresó en su lugar para completar el compromiso.

Palace, en alerta por resultados y lesiones

Aunque el golpe no pasó a mayores, el susto encendió las alarmas en un Crystal Palace que no atraviesa su mejor momento. Sin Daniel Muñoz, otra de las bajas importantes, la presencia colombiana ha recaído en Lerma, quien ya superó los 100 partidos con el club y se ha consolidado como una pieza clave por su polivalencia.

El equipo de Glasner sigue estancado en la tabla y necesita reaccionar cuanto antes para no comprometer sus objetivos de la temporada.

Jéfferson Lerma salió por precaución y todo apunta a que, con reposo, podrá volver pronto a las canchas. Mientras tanto, Crystal Palace deberá enfocarse en corregir su rumbo deportivo, con la mira puesta en el próximo duelo ante Aston Villa, el miércoles 7 de enero en Selhurst Park, en un partido clave para cortar la mala racha.