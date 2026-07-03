Jugador renunció a su selección tras salir eliminado del Mundial

Uno de los partidos más emocionantes de la Copa Mundial se vivió en la instancia de dieciseisavos cuando se enfrentaron la selección de Bélgica vs la de Senegal.

El conjunto africano tuvo un pie adentro de los octavos de final del Mundial, pero justo en el cierre del compromiso la escuadra europea empató el duelo, forzó la prórroga y terminó clasificando, resultado que no le gustó del todo a Pape Gueye, quien anunció que daría un paso al costado si su técnico no deja el cargo.

Pape Gueye se retiraría de la Selección de Senegal

La eliminación de Senegal en el Mundial 2026 comenzó a dejar sus primeras consecuencias. Una de las noticias que más impacto ha generado en el fútbol africano es la decisión de Pape Gueye de poner fin a su etapa con la selección nacional, cerrando un ciclo que lo convirtió en una pieza importante del combinado senegalés durante los últimos años.

El mediocampista confirmó que no volverá a vestir la camiseta de los Leones de la Teranga, una determinación que llega pocas horas después de la despedida del equipo en la Copa del Mundo. La noticia marca el final de una trayectoria en la que Gueye fue protagonista de algunos de los momentos más importantes del fútbol senegalés en la última década.

La eliminación mundialista representó un duro golpe para un grupo que llegaba con grandes expectativas. Senegal aspiraba a repetir o incluso superar las actuaciones realizadas en ediciones anteriores, respaldado por una generación de futbolistas con experiencia en las principales ligas europeas. Sin embargo, el equipo no logró alcanzar los objetivos trazados y terminó despidiéndose antes de lo esperado.

En ese contexto, Pape Gueye tomó la decisión de dar un paso al costado y abrir espacio para una nueva generación de jugadores. El volante consideró que había llegado el momento de cerrar su etapa internacional, dejando atrás varios años de compromiso con la selección absoluta.

Próximo rival de Bélgica en el Mundial

Bélgica sufrió pero consiguió el objetivo de clasificar a los octavos de final, en donde espera el rival que saldrá de la llave entre Estados Unidos y Bosnia, el cual se jugará el miércoles 1 de julio.