Jhon Lucumí podría llegar a la Premier League: revelan interés de un 'grande'

Jhon Lucumí vuelve a estar en la órbita de uno de los clubes más importantes de Europa. Mientras disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Colombia, desde Italia surgieron versiones que indican que un integrante del denominado 'Big Six' de la Premier League estaría siguiendo de cerca al defensor central de Bologna.

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Aunque por ahora no se ha revelado el nombre del equipo inglés interesado, la información apunta a que el zaguero colombiano aparece como una de las alternativas para reforzar la defensa de cara a la temporada 2026-27, gracias al nivel que ha mostrado tanto en la Serie A como con la tricolor.

¿Cuánto cuesta el fichaje de Jhon Lucumí?

Las condiciones de una eventual negociación serían similares a las que se manejaban semanas atrás con Juventus. El club italiano estaría dispuesto a escuchar ofertas cercanas a los 14 millones de euros, cifra con la que daría luz verde a la salida del defensor de 28 años.

La posibilidad de un traspaso también está relacionada con su situación contractual. Lucumí tiene vínculo con Bologna hasta junio de 2027, pero las conversaciones para extender ese contrato no han llegado a buen puerto, por lo que la institución considera que este mercado podría ser el momento ideal para negociar su transferencia.

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Desde el punto de vista económico, Bologna también obtendría una importante ganancia. El conjunto italiano fichó al colombiano en 2022 procedente del Genk de Bélgica por ocho millones de euros, por lo que una venta en las cifras que se manejan representaría una plusvalía considerable.

Estadísticas de Jhon Lucumí en Bologna

Durante su etapa en el fútbol italiano, Lucumí se consolidó como uno de los referentes de la defensa de Bologna. Hasta el momento acumula 152 partidos oficiales y fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó la histórica Copa Italia 2024-25, uno de los mayores logros recientes de la institución.

Antes de llegar a la Serie A, el defensor construyó su carrera en Deportivo Cali y posteriormente en Genk, donde dio el salto al fútbol europeo y llamó la atención de varios clubes del continente gracias a su regularidad y capacidad para desempeñarse como zaguero por perfil izquierdo.

A ese presente en clubes se suma el buen momento que vive con la Selección Colombia. Lucumí ha sido uno de los habituales titulares en el esquema de Néstor Lorenzo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se perfila como inicialista para el duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana.

Por ahora no existe una oferta oficial ni se conoce cuál de los seis gigantes de Inglaterra sigue al colombiano. Sin embargo, el interés confirma que Jhon Lucumí continúa despertando la atención de equipos de primer nivel y que la próxima ventana de transferencias podría representar el salto más importante de su carrera deportiva.