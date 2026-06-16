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Mundial 2026

Jugador se lesiona y selección lo desconvoca en pleno Mundial 2026

Esta selección es favorita para ganar la Copa del Mundo.
Carlos Cañas
Jugador que se pierde el Mundial.
Jugador que se pierde el Mundial. // AFP

La selección de Inglaterra pierde uno de sus jugadores para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La noticia ya le da la vuelta al planeta fútbol.

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La baja en Inglaterra

Tino Livramento se resintió de una lesión y por eso será baja en el combinado británico, que está llamado, por lo menos, a llegar a la gran final de la máxima fiesta del deporte rey.

Trevoh Chalobah, jugador del Chelsea FC de la Premier League, fue el elegido para reemplazarlo. Los problemas físicos no han sido ajenos en esta edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

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La reseña de la prensa británica

La campaña de Inglaterra en la Copa Mundial sufrió un revés temprano, ya que el torneo de Tino Livramento terminó después de sufrir una lesión en el tendón de la corva, con Trevoh Chalobah reemplazándolo”, reseña Sky Sports.

El defensa del Newcastle, de 23 años, se perdió las últimas cinco semanas de la temporada por una lesión en el muslo, pero formó parte del equipo después de recuperarse a tiempo. Sin embargo, esta nueva lesión significa que el defensa del Chelsea Chalobah, que estaba en la lista de reserva de Inglaterra, se unirá al equipo”, añadió.

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Inglaterra, es un grupo complejo

La selección de Inglaterra hace parte del grupo L de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En esta zona comparte y compite con Croacia, Ghana y Panamá.

Se cree que el lateral del Newcastle sufrió la lesión en la pantorrilla durante el entrenamiento, mientras estaba lejos de las cámaras, y aunque la lesión no es demasiado grave, se ha tomado la decisión de que no jugará ningún papel en el torneo”, sentenció Sky, entre otras cosas más.



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