Por la primera jornada del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Argentina, campeona en Qatar 2022, debutará este martes 16 de junio.



El equipo que es dirigido por Lionel Scaloni se tendrá que ver las caras con su similar de Argelia por el inicio de su camino en el certamen orbital. El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio de Kansas City.

Debuta Argentina

De cara a este duelo, en la afición gaucha había una gran duda y esta era la de la titularidad o no de Lionel Andrés Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.



El exjugador del FC Barcelona de España y del PSG de Francia llegó, hace varios días, a la concentración de la selección de Argentina con una molestia que sufrió en Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.

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Messi sería titular

La misma habría sido superada, ya que la prensa argentina asegura que Messi sería titular en Argentina para el choque contra Argelia, que empezará a las 8:00 p. m., hora colombiana.



Emiliano Martínez, quien se pensaba que iba a arrancar el certamen orbital desde el banco de los suplentes, sería titular en el conjunto albiceleste. El Dibu fue uno de los héroes de la escuadra sudamericana en Qatar 2022.

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La posible nómina de Argentina

“La principal novedad es que Emiliano Martínez será el arquero titular, pese a que llegó a la preparación en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió estar en los amistosos previos y llevar a cabo la mayoría de los entrenamientos a la par de sus compañeros. Sin embargo, el Dibu evolucionó y será de la partida”, dice TyC Sports.



Esta sería la nómina de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.







