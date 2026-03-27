Jugador de Brasil se rinde ante los pies de Neymar: “Está entre los mejores”

A pesar de no estar convocado, Neymar sigue siendo tema de conversación entre los jugadores, seguidores y cuerpo técnico de la Selección de Brasil, lo que ha hecho que se generen miles de comentarios sobre el futuro del jugador de Santos y su posibilidad de jugar su último Mundial.

En días anteriores, Neymar habló con sus seguidores en redes sociales y afirmó que el Mundial del 2026 sería el último que jugaría, razón por la que espera ponerse a punto para ganarse un puesto en el equipo de Ancelotti, quien en múltiples oportunidades aseguró que ‘Ney’ puede ir al Mundial siempre y cuando esté bien físicamente.

Casemiro se rindió ante los pies de Neymar

En medio de la polémica y todo lo que ha generado la situación de Neymar, Casemiro, amigo y jugador de Brasil, se refirió a la situación de su compañero y lo que representa en el país, además de la admiración que tiene desde hace varios años por el exjugador del Barcelona.

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“Soy fan de Neymar. De mi generación, está entre los 3 mejores: Cristiano, Messi y Neymar. No me corresponde a mí decidir quién es convocado, si Neymar o no. Pero si está en buena forma física y mental, es uno de los mejores del mundo. Eso depende de Ancelotti, del cuerpo técnico, del propio Neymar y de Santos”, fueron las declaraciones del volante.

Cabe mencionar que desde principios del 2026 se comenzó a rumorar que Ancelotti tenía en los planes del mes de marzo a Neymar. Sin embargo, la actualidad del atacante no es la adecuada y por tal motivo el entrenador europeo desistió de la convocatoria para los juegos contra Francia y Croacia.

Plan de entrenamiento de Neymar para llegar al Mundial

Tras las conversaciones con el cuerpo técnico de Brasil, Neymar junto al cuerpo médico de Santos habrían diseñado un plan físico y de cuidado para que el delantero pueda llegar a la Copa del Mundo sin lesiones y cumpliendo su sueño de representar a su país en el torneo internacional.

De acuerdo con la prensa de Brasil, el plan de Neymar para alcanzar el Mundial consistiría en disputar la mayoría de los partidos en condición de local, abstenerse de jugar tres o más encuentros a la semana y llevar a cabo una labor meticulosa de cargas para prevenir lesiones musculares.

Vale mencionar que la FIFA da un plazo hasta mediados de mayo para que las selecciones que van a disputar el Mundial presenten la lista de 26 jugadores que tendrán en la cita más importante del fútbol en toda su historia.