Ancelotti tiene la razón con Neymar en Fecha FIFA: se reveló grave problema

Salió una nueva convocatoria de la selección de Brasil comandada por Carlo Ancelotti y, como ha sido la costumbre, el italiano no tuvo en cuenta a Neymar Jr para los compromisos contra Francia y Croacia que esperan dar de qué hablar en la Fecha FIFA de marzo antes del Mundial.

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Seguramente, esta base de jugadores que ha convocado Carlo Ancelotti compondrá la lista oficial de futbolistas que estarán en el Mundial. Un equipo que no ha tenido a Neymar desde que llegó el ex Real Madrid al banquillo y, que a falta de tres meses para el certamen orbital, ya parece difícil que el astro brasileño pueda estar.

Aunque los brasileños están divididos con la no presencia del ex Barcelona en la nómina de convocados, ‘Carletto’ parece haber tenido la razón. Justo cuando hay una convocatoria, Neymar sufre una lesión que lo saca de la competencia y eso mismo sucedió en esta Fecha FIFA.

EL PROBLEMA DE NEYMAR ANTES DE LAS LISTAS DE CARLO ANCELOTTI

Afortunadamente para el Santos, Neymar poco a poco ha venido regresando y ha vuelto a ser importante en la nómina del club dirigido por Juan Pablo Vojvoda, y, ahora con Cuca esperaba la oportunidad nuevamente. Sin embargo, todo coincidió con una nueva convocatoria de Brasil en la que, por supuesto, no estuvo presente.

Neymar venía de jugar ante el Internacional de Porto Alegre, y, de hecho, marcó de penal en la derrota del ‘Peixe’. Jugó 90 minutos y se esperaba su continuidad dentro de la nómina del Santos. Sin embargo, para el próximo partido ante Cruzeiro, Cuca decidió no tenerlo en cuenta.

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Cuca avisó que esta era la mejor decisión en busca de no correr riesgo con la cantidad de partidos que hay en poco tiempo antes de que sea el Mundial, esto teniendo en cuenta que Santos jugará torneo internacional a partir de abril. Ante Cruzeiro será el debut del nuevo entrenador, pero no estará en el equipo.

En una rueda de prensa, Cuca afirmó que, “no se trata de protegerlo, sino de gestionar su carga de trabajo. Solo queda un partido en 12 días, pero el riesgo de lesión con tres partidos en siete días es alto. No podemos correr ese riesgo”. En ese orden de ideas, por ahora no hay una lesión del extremo, pero la intención pasa en resguardarlo, teniendo en cuenta el calendario tan apretado que hay.

Bajo este panorama, Cuca tendrá que definir en qué partidos utilizar al astro brasileño y en cuales resguardarlo. Se viene copa internacional y la prioridad sería este torneo, pero no deben descuidar el Brasileirao.

EL AVISO DE CARLO ANCELOTTI PARA NEYMAR DE CARA AL MUNDIAL

Los ojos en este momento también estarán puestos en la cercanía que hay con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que Brasil aspira a ganar la sexta Copa del Mundo en su historia. Neymar podría no estar en esta convocatoria, pero, para ganarse su lugar tendrá que cumplir con las expectativas de Carlo Ancelotti.

Y es que, el italiano fue a ver el partido del Santos frente al Mirassol para ver a Neymar. El extremo brasileño no estuvo por problemas musculares y Ancelotti volvió a dejar claro que en su nómina mundialista solo estarán jugadores que estén al 100%.

En la rueda de prensa después de la convocatoria, ‘Carletto’ volvió a reafirmar que, “si llega al 100%, puede estar sí. ¿Por qué no le he llamado? Porque no está en su mejor nivel. Necesitamos jugadores al 100%. Ahora, otro discurso puede darse en la lista final. Tiene que seguir trabajando, jugando y mostrando sus cualidades... en una buena condición física”.

NEYMAR PODRÍA RETIRARSE EN DICIEMBRE

Ante la posibilidad de no jugar el Mundial en el 2026, Neymar estaría viviendo sus últimos momentos como jugador de fútbol. Parece que la emoción se perdió y que espera cuidarse físicamente para no volver a poner en riesgo lo que venga.

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Hace unas semanas, el astro brasileño dejó claro que no sabe lo que pasará en el futuro y lo que suceda a final del año con la posibilidad latente del retiro como jugador. No estar en el Mundial será un golpe fuerte, especialmente por la intención de recuperarse al máximo.